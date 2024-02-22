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Участникам СВО и медикам военного госпиталя в Подмосковье вручили награды

22 февраля 2024, 14:16
Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Замминистра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды участникам спецоперации и медперсоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Хотел поблагодарить наших замечательных бойцов, которые заслуженно получили награды, а всех медицинских работников – за милосердие, доброту и бескорыстный труд», – сказал замминистра.
Военнослужащие получили ордена «Мужества», медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «Медаль Суворова», знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.


Помимо этого, Иванов проверил ход строительство нового корпуса госпиталя. Он будет оснащён современным медицинским оборудованием и техникой. В нём также оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь военным, членам их семей, военным пенсионерам, а также жителям Подмосковья.

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«Украинцы проиграют»: В США призывают Украину к мирным переговорам
Профессор Миршаймер: Украина лишится еще больше территорий без переговоров
22 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/JARAMA

Украина может потерять еще больше территорий, если не вернется за стол мирных переговоров с Россией. Так считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Украинцы проиграют. Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют, сколько людей погибнут? Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий», — отметил Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он добавил, что западная помощь не поможет Украине победить Россию на поле боя. А российская армия, по его словам, перехватила инициативу по все линии боевого соприкосновения. Таким образом, профессор делает вывод, что украинским властям необходимо задуматься о проведении мирных переговоров с Россией и заключить сделку.

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«Победа наша»: ВС РФ освободили очередной населенный пункт на Донецком направлении
Армия России освободила село Победа на Донецком направлении
22 февраля 2024, 14:15

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили от ВСУ село Победа в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 410 человек живой силы, танк, пять автомобилей три боевые бронированные машины. Кроме того, российским военным удалось уничтожить польские САУ «Krab».

Накануне украинские СМИ писали о том, что в Победе российские военные проводят зачистку от ВСУ. Ранее украинские военные обустроили там крупный укрепрайон. По предварительным данным, освобождение Победы позволит армии России подобраться к позициям ВСУ в Новомихайловке, в которую также вошли войска РФ. Также некоторые эксперты полагают, что таким образом ВС РФ готовит плацдарм для нанесения удара по Угледару с севера.

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Вернувшимся с СВО подмосковным педагогам сохранят статус молодых специалистов
22 февраля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Молодые педагоги, принимавшие участие в спецоперации, по возвращении не потеряют статус молодого специалиста. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Мособлдума.
Региональный парламент предлагает расширить перечень категорий лиц, наделённых статусом «молодой специалист». В частности, предлагается наделить таким статусом участников СВО, имеющих педагогическое образование и начавших преподавательскую деятельность в течение года после возвращения со службы.
«Наши герои, которые после возвращения со службы решат трудоустроиться педагогами, смогут получать меры поддержки, которые положены молодым специалистам. Это подъёмные в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячная выплата 6 тысяч», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Также статус «молодой специалист» смогут получить те, начал работать в качестве педагога после профессиональной переподготовки.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, планируется ввести дополнительные выплаты для студентов последних курсов колледжей и вузов, которые уже начали преподавать в школе.

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#игорь брынцалов
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#спецоперация
#подмосковье
#московская область
#специалисты
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Одесситы едва отбились от сотрудников военкомата в трамвае
22 февраля 2024, 13:24

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мужчины в Одессе силой вытолкали из трамвая сотрудника военкомата, об этом сообщает «Страна.ua».
«В Одессе конфликты с территориальным центром комплектования (название военкоматов на Украине) из-за транспортной мобилизации набирают силовой характер. Мужчины силой и с матом не пустили в трамвай военкомов», — сообщили в издании.

К публикации журналисты прикрепили видеозапись, на которой пассажиры трамвая кричат на мужчину в военной форме, выбивают из его рук телефон, на который он снимал происходящее, и кричат водителю, чтобы он немедленно начинал движение.

Ранее в Киевской области подорвали самодельное взрывное устройство, наполненное листовками против насильственной мобилизации.

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«У нас нет плана «Б»: Зеленский признался в растерянности из-за ситуации на СВО

«Дайте их нам»: На Украине выступили с очередным наглым требованием к Западу
#одесса
#мобилизация
#всу
#украина
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«У нас нет плана «Б»: Зеленский признался в растерянности из-за ситуации на СВО
Зеленский заявил, что у него нет плана «Б»
22 февраля 2024, 13:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет плана «Б» по ситуации с вооружением и боеприпасами на полях спецоперации, в интервью для Fox News.
«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — прокомментировал ситуацию Зеленский.

Ответить прямо на вопрос журналиста — «Есть ли у Украины некий план «Б» на случай, если Соединённые Штаты так и не согласуют новый пакет военной помощи Киеву», Зеленский так и не смог, ответив весьма витиевато.

Однако, украинский лидер подчеркнул, что без поддержки западных союзников Киев продолжит нести огромные потери.

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Рогов: Украина бросает всё новые силы под Работино, пытаясь удержать село
#владимир зеленский
#всу
#сво
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В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации
22 февраля 2024, 13:03

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На месте взрыва СВУ в Киевской области нашли огромное количество листовок против насильственной мобилизации, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для «РИА Новости».
По его словам, утром 15 февраля у городской администрации Ржищева в Киевской области подорвалось самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на месте взрыва огромное количество листовок против насильственной мобилизации. Это происшествие решили замять и не афишировать.

«Сразу пошёл посыл про теракт, заложенное СВУ, рашистов и орков — всё стандартно. С самого утра начали поквартирный обход в районе происшествия, опрашивали свидетелей, смотрели камеры видеонаблюдения. Никто ничего не видел, по камерам глухо», — рассказал Лебедев.

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#всу
#сво
#сву
#украина
#мобилизация
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«Дайте их нам»: На Украине выступили с очередным наглым требованием к Западу
Данилов призвал Запад отдать Киеву все вооружение и технику
22 февраля 2024, 12:44

Фото: iStock/alexkich

Западу не нужно ни оружие, ни боеприпасы, все их необходимо передать Киеву, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью для украинской журналистки Натальи Мосейчук.
По его словам, в случае возникновения вооружённого конфликта с Западом, всё то оружие, которое есть у стран НАТО и ЕС, превратится в металлолом, поскольку эта война будет вестись другими методами.

«Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее – конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи», — прокомментировал ситуацию Данилов.

Секретарь СНБО призвал союзнические Киеву страны последовать примеру Дании и просто передать всё имеющееся у них оружие Украине.

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#всу
#украина
#оружие
#сво
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Рогов: Украина бросает всё новые силы под Работино, пытаясь удержать село
22 февраля 2024, 12:06

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киевские власти бросают под Работино всё новые подразделения, пытаясь всеми силами удержать село, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам эксперта, наиболее ожесточённые бои ведутся на ореховском направлении в Запорожской области. Инициатива остаётся на стороне российской армии, однако, ВСУ до последнего стараются сохранить свои позиции.

«Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области», — рассказал агентству Рогов.

Не так давно Рогов сообщал, что самые тяжёлые бои проходят в районах Работино и Вербового.

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#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
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Российские хакеры выложили в сеть данные 2,6 тысячи украинских военкомов
22 февраля 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») получили доступ к списочному составу и личным данным сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Это аналог военных комиссариатов.
В своём телеграм-канале российские умельцы рассказали, что сумели взломать министерства обороны Украины и достали полные списки личного состава всех ТЦК, включая даже врачей, которые проводят медкомиссии.

«Теперь мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял умирать в Авдеевку», — сказано в сообщении.

Хакеры также обещают показать всю подноготную тех, кто по приказу американцев уничтожает славян, чтобы украинцы знали в лицо и понимали сущность тех, кого лучше обходить стороной. Например, начальник центра комплектования Сергей Кутний является завсегдатаем БДСМ-вечеринок, что подтверждается фотографиями из его личного архива. Его коллеги Антон Цику из полтавского ТЦК и Александр Кравчук из киевского центра состоят в соцсетях в сообществах пользователей с сексуальными девиациями. Николай Кавка пытался насильно забрать в военкомат мужчину, гулявшего с малолетним ребенком.

О своих доблестных защитниках украинцы узнают много нового и интересного, обещают «Злые русские хакеры».

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