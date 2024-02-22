Участникам СВО и медикам военного госпиталя в Подмосковье вручили награды

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Замминистра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды участникам спецоперации и медперсоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Хотел поблагодарить наших замечательных бойцов, которые заслуженно получили награды, а всех медицинских работников – за милосердие, доброту и бескорыстный труд», – сказал замминистра.Военнослужащие получили ордена «Мужества», медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «Медаль Суворова», знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.
Читайте также:
Рогов: Украина бросает всё новые силы под Работино, пытаясь удержать село
Российские хакеры выложили в сеть данные 2,6 тысячи украинских военкомов
«У них нет плана «Б». Немецкий журналист рассказал о визите в Киев
Лора Луганская