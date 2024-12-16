Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба

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Сотрудники силовых органов задержали ещё двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999 и 2000 годах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В разговоре с РИА Новости она напомнила, что сотрудники СК РФ продолжают расследование уголовных дел по фактам нападения вооружённых банд Шамиля Басаева и Хаттаба на российских военнослужащих. Сейчас в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу задержаны Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, сказала спикер СК РФ.
Как считают следователи, Япов принимал участие в нападении на военных ВС РФ в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики. Магамадова подозревают в участии в нападении на псковских десантников.
Обоим фигурантам предъявлены обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подвела итог Светлана Петренко.
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Как считают следователи, Япов принимал участие в нападении на военных ВС РФ в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики. Магамадова подозревают в участии в нападении на псковских десантников.
Обоим фигурантам предъявлены обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подвела итог Светлана Петренко.
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Александр Бойцов