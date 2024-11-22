В Тюменской области террорист пригрозил устроить расправу над школьниками

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Правоохранительные органы Тюменской области разыскивают телефонного террориста, который угрожал устроить расправу над учениками школы в городе Ялуторовске. Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что неизвестный позвонил директору школы №3 и сообщил о своём намерении прийти в школу с оружием и совершить теракт. После произошедшего руководство учебного заведения оперативно обратилось в полицию, которая начала расследование этого случая.
В настоящее время выясняются мотивы поступка телефонного террориста.
Ранее сообщалось, что в ЛНР подростки по заказу аферистов обманули 90 пенсионеров на общую сумму в 40 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова