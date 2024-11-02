Установлены преступники, вооружившие исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Установлены преступники, которые снабдили оружием и боеприпасами исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле». Все они являются членами «баталхаджинской»* террористической организации.
Двое фигурантов уже задержаны, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. Ещё один террорист объявлен в розыск. Четвёртый преступник погиб, когда во время задержания попытался скрыться от полицейских. Он уже находился в розыске за другое преступление, совершённое им ранее.
Террористы долго искали оружие для совершения нападения на «Крокус Сити Холл». В конце концов они вышли на баталхаджинцев*. Передача оружия происходила в ингушском селе Сурхахи.
Правоохранители также проверяют причастность к совершению теракта в «Крокусе» двоих баталхаджинцев*, которые скрываются на Украине и в Турции. Это Ильяс и Адам Белхароевы. Первый из них заочно обвиняется в терроризме и контрабанде оружия, из которого были убиты глава Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Террористы долго искали оружие для совершения нападения на «Крокус Сити Холл». В конце концов они вышли на баталхаджинцев*. Передача оружия происходила в ингушском селе Сурхахи.
Правоохранители также проверяют причастность к совершению теракта в «Крокусе» двоих баталхаджинцев*, которые скрываются на Украине и в Турции. Это Ильяс и Адам Белхароевы. Первый из них заочно обвиняется в терроризме и контрабанде оружия, из которого были убиты глава Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов