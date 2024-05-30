ФСБ: Задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге

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Четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге по указанию спецслужб Украины, задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.
«Для осуществления терактов Главным управлением разведки министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о выдворении силовиками жителя Мелитополя Запорожской области за шпионаж в пользу Украины. Ему запрещен въезд в Россию на 20 лет.
Злоумышленник хотел передать украинской стороне данные о местоположении ВС РФ, а также техники. Кроме того, мужчина распространял в соцсетях информацию, которая оправдывала деятельность украинских неонацистов. Выдворенный не успел нанести ущерба, поэтому избежал уголовной ответственности.
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Никита Кротов