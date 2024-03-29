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Сотрудники ГАИ Подмосковья провели ликбез по безопасности для дальнобойщиков

29 марта 2024, 17:11
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Ликбез по безопасности провели сотрудники Госавтоинспекции Московской области для водителей большегрузных автомобилей в рамках социальной акции «Один щелчок спасает жизнь», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

«Водителям грузовиков напомнили о том, что необходимо использовать ремень безопасности, а также как важно соблюдать режим труда и занятости. Кроме того, с дальнобойщиками побеседовали об опасных ситуациях, которые могут возникать, если у водителя рассеивается внимание», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что в Московской области организованно регулярное оповещение водителей грузовых автомобилей о специфике дорожной ситуации. В частности, сотрудники ГАИ регулярно выходят на частоты радиоканала, который используют дальнобойщики, и сообщают о ремонте на том или ином участке дороге, информируют о путях объезда. Изменении погодных условий и адресах стоянок для большегрузных машин.

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Эксперт Роспотребнадзора Черныш рассказала о летнем отдыхе и оздоровлении детей
29 марта 2024, 17:11

Фото: istockphoto/shironosov

Приближается сезон летних детских лагерей. Об особенностях подготовки и организации отдыха детей летом рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.
В разговоре с «Радио 1» специалист отметила, что необходимо различать лагеря для отдыха и оздоровления. Она пояснила, что оздоровительными считаются смены продолжительностью 21 и более дней. Если же продолжительность смены составляет 14 дней, то это смена для отдыха.

«Мы считаем самой эффективной смену продолжительностью 21 день. Но выбирать будут родители», — сказала Елена Черныш.

Она пояснила, что некоторые просто не могут себе позволить длительную смену для ребёнка по финансовым причинам. У других дети не привыкли надолго оставаться без опеки родителей и могут чувствовать дискомфорт при длительном отрыве от привычной домашней обстановки. Последнее слово в любом случае остаётся за родителями, подчеркнула эксперт.

Специалист сообщила, что любое оздоровительное учреждение, будь то стационарный лагерь, лагерь дневного пребывания, палаточный или любой другой, должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его требованиям, предъявляемым таким учреждениям. Соответствующие сертификаты выдаются Роспотребнадзором сроком на один год. Ведомство осуществляет постоянный мониторинг деятельности лечебно-оздоровительных учреждений.

На сайте министерства социального развития Московской области на вкладке «Отдых и оздоровление детей» представлен подробный реестр всех лагерей, осуществляющих деятельность на территории региона. Там можно узнать подробности о каждом учреждении и выбрать для своего ребёнка наиболее подходящую смену, оздоровительную или тематическую — спортивную, художественную, танцевальную и так далее, рассказала Елена Черныш.

Обратившись к медицинским показаниям и документам, необходимым детям перед поездкой в лагерь, специалист Роспотребнадзора отметила, что у каждого ребёнка должна быть медицинская справка, которую он получает по окончании учебного года. В этой справке должна обязательно содержаться информация о сделанных прививках.

«Отсутствие вакцинирования не является основанием для отказа ребёнку в поездке в лагерь. Но данные о том, какие прививки были сделаны, а какие — нет, должны быть обязательно», подчеркнула Елена Черныш.

Также у ребёнка должна быть справка об отсутствии контактов с теми, кто болеет инфекционными заболеваниями.

При отправке детей в дальнюю поездку, например, в лагерь на море, региональный Роспотребнадзор обеспечивает так называемое эстафетное сопровождение. Сотрудники ведомства связываются с РЖД, передают полную информацию о том, куда, каким поездом, в каком количестве едут дети. Также оповещается управление Роспотребнадзора того региона, куда они следуют. Коллеги оттуда берут под свой контроль их пребывание в лагере отдыха на весь период смены.

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#роспотребнадзор
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#информация
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Президент Польши наложил вето на закон об абортах
Дуда наложил вето на закон о свободной продаже средств экстренной контрацепции
29 марта 2024, 17:08

Фото: istock / macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда принял решение наложить вето на закон о свободной продаже средств экстренной контрацепции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Напомним, в феврале сейм Польши принял поправку к «Закону о фармакологии», которая разрешает продажу препарата экстренной контрацепции ellaOn лицам старше 15 лет без рецепта.

«Президент Польши Анджей Дуда на основании статьи 122 Конституции Польши решил направить поправки к фармацевтическому законодательству в сейм Польши с просьбой о новом рассмотрении закона (так называемое вето)», — сказано в сообщении.
Сообщается, что из-за решения польского лидера теперь препараты, в том числе так называемая «экстренная контрацепция», будут доступны в Польше на прежних условиях.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил о пребывании Европы в предвоенной эпохе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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#препараты
#поправки
#служба
#польша
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«Мы забросаем их камнями до смерти»: в Афганистане будут публично убивать женщин за измену
The Telegraph: В Афганистане женщин будут публично забивать камнями за измену
29 марта 2024, 17:06

Фото: iStock/mustafa olgun

В Афганистане станут публично забивать женщин камнями до смерти за измену супругу. Об этом заявил верховный лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада. Его слова передает The Telegraph.
«Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забрасываем их камнями до смерти. Но мы скоро введем наказание за супружескую измену. Мы будем бить женщин публично. Мы публично забросаем их камнями до смерти», — обратился мулла к западным чиновникам.

Он утверждает, что талибы защищают права человека «как представители Бога», а западные власти – «как представители дьявола».

Ахундзада считает, что права женщин, за которые борется международное сообщество, не соответствует жесткой интерпретации талибами исламского шариата. И добавил, что женщины не хотят этих прав.

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Кинологи рассказали, как сохранить собаку на прогулке чистой
Кинолог Голубев: дождевики помогут собаке оставаться чистой на прогулке
29 марта 2024, 17:00

Фото: istock / Tea Nagode

Март – месяц переменчивой погоды. Снежные кучи на дорогах и тротуарах превращаются в реки грязи. В эту пору не каждому собаководу нравится гулять с питомцем: чаще всего собака возвращается домой грязной. Но минимизировать загрязнения и сделать прогулки комфортнее возможно. Рассказываем, как сохранить собаку на прогулке чистой.
«На рынке есть масса средств, которые помогают следить за чистотой шерсти и лап: это и влажные салфетки, несмываемые бальзамы, защитные комбинезоны и обувь. Конечно, не всем понравится ежедневно мыть собаку, кроме того, это может навредить качеству шерсти животного. Поэтому рекомендую воспользоваться защитной одеждой, менять маршруты прогулки, если они проходят через парки без организованных дорожек, а также следить за питомцем, не позволяя мерить каждую лужу», – советует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» .

Как сохранить собаку на прогулке чистой

Воспользуйтесь специальной одеждой и обувью

Водонепроницаемые комбинезоны, дождевики и специальная обувь помогут вашей собаке оставаться чистой на прогулке.

Кроме того, комбинезон сможет защитить вашего любимца от сильного ветра в прохладную погоду и позволит оставаться сухим. А обувь будет минимизировать контакт подушечек лап с агрессивным противогололёдными средствами, которые в максимальном количестве содержатся в весенней грязи.

Выбирайте места для выгула

Если вы знаете, что ваш маршрут до места выгула лежит через парк, где нет организованных дорожек, постарайтесь найти другой путь. Выбирайте скверы и улицы, которые выглядят максимально чистыми.

Помимо этого, минимизируйте прогулки по дорогам, которые обильно усыпаны реагентами. Частый контакт подушечек лап с противогололедными средствами может вызвать сильное раздражение, воспаление тканей, формирование открытых язв и даже аллергию.

Если вы не используете специальную обувь, рекомендуем обрабатывать лапы питомца защитными средствами, например, кремом или воском.

Следите за передвижениями собаки

Конечно, не нужно ограничивать движение питомца на улице, но постарайтесь минимизировать лишнюю активность в грязном сугробе. Любопытные собаки могут активно изучать лужи и кучи грязи, важно вовремя предложить питомцу альтернативу, например, поиграть с хозяином.

Это не только вопрос загрязнения шерсти, это касается переохлаждения. Играючи собака может сильно промокнуть, а из-за нестабильной температуры на улице легко замерзнуть.

Возьмите на прогулку очищающие средства

Когда под рукой есть влажная салфетка или специальное средство по уходу за шерстью, можно легко удалить грязь с питомца, не дожидаясь возвращения домой. Так вы обеспечите порядок в доме после прогулки по весенним улицам.

Кроме того, салфетка поможет ухаживать за лапами животного, если, например, на лапы налипли противогололедные средства, лучше сразу избавиться от них, чтобы они не навредили питомцу.

Конечно, сложно полностью защитить собаку от загрязнений, когда на улице буквально разливаются реки грязи. Но минимизировать контакт с грязью возможно, это пойдет на пользу как чистоплотному хозяину, так и его питомцу.

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#обувь
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Рогов рассказал об отношении людей на Украине к личности Владимира Путина
29 марта 2024, 16:53

Арка Дружбы народов в Киеве Фото: iStock/Stanislav_Moroz

Народ Украины разделился. Одни ждут прихода России, другие отправились в тероборону или направляют донаты ВСУ, третьи равнодушно ждут, чем закончится российско-украинский конфликт. Кто-то переехал в Россию, кто-то — в Европу, а кто-то принял решение не покидать свой дом и продолжает жить на Украине.
В беседе с «Радио 1» об отношении украинцев к личности Владимира Путина рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По мнению спикера, в настоящий момент никто не сможет предоставить такую социологию, потому что на Украине она не ведется. Но Рогов поделился мнением о том, как украинцы относились к президенту России раньше.

«Долгие годы, на протяжении как минимум 10-12 лет, Путин был самым популярным политиком на Украине. В стране существовала партия, которая так и называлась — «Партия политики Путина». В ее составе были чиновники из Запорожья, Киева и Днепропетровска. Позже партия была запрещена по решению Минюста Украины», — сказал собеседник «Радио 1»
Если говорить о тенденции, то прослеживается ухудшение отношения к России и к личности Владимира Путина среди украинцев. Это во многом связано с ударами по энергосистеме Украины в октябре 2022 года, после которых люди вынуждены были жить в условиях без света, воды и канализации.

В столице Украины — Киеве был официально объявлен режим «блекаута», объекты городской инфраструктуры работали либо при полном отсутствии электричества, либо при помощи генераторов.

Долгое время люди испытывали трудности, связанные с перебоями в подаче воды по центральной системе водоснабжения в городах. Очереди за водой возле уличных бюветов достигали в длину десятков метров.

Электроснабжение в многоквартирных домах запускалось по графикам — иной раз светом можно было воспользоваться не более 4 часов в сутки.

Власти Украины приняли решение демонтировать монумент под Аркой Дружбы народов в Киеве. Объект был создан в советское время и символизировал дружбу российского и украинского народов.

Памятник состоял из арки, бронзовой скульптуры двух рабочих — украинца и русского, вместе держащих ленту с Орденом дружбы. Скульптуру убрали, ее больше нет. Единственный элемент памятника, который не демонтировали, — это сама арка из титановых листов, возвышающаяся над всей композицией.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, атаки на энергосистему Украины в октябре 2022 года были ответом на устроенный спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту 8 октября того же года. В этот день на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки семи вагонов и обрушились два автомобильных пролета.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд выдал разрешение на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова.

В судебном ведомстве аргументировали свое решение событиями на Украине и предполагаемыми преступлениями, совершенными вышеобозначенными лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции Кобылаш и Соколов «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года принял решение о начале специальной военной операции. С тех пор сирены оповещения о воздушной тревоге звучат для жителей Украины практически ежедневно.

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#украина
#россия
#владимир путин
#киев
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В Дмитровском техникуме провели антитеррористическую тренировку
29 марта 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Тренировку по противодействию вооружённому террористическому нападению повели в Дмитровском техникуме, в ней приняли участие силовики, представители МЧС, Центра медицины катастроф и сотрудники аппарата региональной Антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«На тренировке было отработано оповещение студентов об атаке, эвакуация учащихся и персонала из здания, а также задержание террориста силами охраны, взаимодействие с прибывшими представителями силовых структур и оказание медицинской помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе тренировки была проверена работа систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и других технических систем, обеспечивающих безопасность техникума.

По итогам тренировки были выработаны рекомендации, которые усилят защиту учебного заведения от террористов.

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#минобразования мо
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Эксперт предупредил о мошенниках, которые атакуют подростков
IT-эксперт Вураско: мошенники обманывают детей для получения данных родителей
29 марта 2024, 16:39

Фото: istock / artoleshko

Сейчас мошенники все больше пытаются вовлечь детей в преступную деятельность, чтобы добыть данные родителей. О способах вовлечения детей злоумышленниками предупредил глава сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт пояснил, что часто детей используют получения банковских данных родителей. Мошенники под разными предлогами выпрашивают у подростков предоставить доступ к их личному кабинету.

Также аферисты могут создавать сообщества, который занимаются обманом на маркетплейсах и предлагают легко заработать. Принцип работы заключается в том, что подростки должны представиться продавцом товара и убедить свою жертву перейти по ссылке, после чего ввести данные платежной карты за несуществующий товар.

Злоумышленники также могут легализовать деньги, полученные преступным путем, с помощью банковских карты подростков.

«На карту подростку присылают, например, 10 тысяч рублей, человек переводит девять тысяч на счет, который ему прислали, а тысячу оставил себе в качестве комиссии за услугу», — пояснил Вураско .
Кроме того, аферисты иногда представляются работниками модельных агентств и принуждают подростков отправлять им снимки сексуального характера, после чего начинают шантажировать и вымогать у них деньги.

В заключении эксперт призвал выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы в случае неприятностей, они могли обратиться к взрослым. Также он обратил внимание на важность повышения компьютерной грамотности и обеспечения должного уровня цифровой гигиены у детей.

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#преступность
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Весенний призыв 2024: когда начнется, кого не призовут, и отправят ли солдат на СВО
29 марта 2024, 16:39

Фото: iStock/scaliger

Вскоре в России начнется весенний призыв в армию. О том, как будут служить срочники, куда их отправят, и связано ли это с новой волной мобилизации в РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Весенний призыв 2024: когда


Весенний призыв в России начинается с 1 апреля 2024 года. Однако в ряде регионов призывная кампания отложена до первого ноября. Это обусловлено сложными климатическими условиями. Исключения составляют отдельные районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.


Где будут служить срочники


Генштаб РФ исключил несение службы срочниками в новых регионах. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
«В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие направляться не будут», — сообщил Бурдинский.

Сколько будут служить срочники


Срок службы составляет 12 месяцев, сообщает Генштаб РФ. Отправка в части со сборных пунктов запланирована на 15 апреля. В ведомстве также рассказали, что после окончания срочной службы, призванные в рамках призыва будут направлены к местам проживания и уволены в запас.

Условия службы и срок ее проведения остались прежними.

Отправят ли призывников на СВО


Мероприятия по призыву на военную службу являются плановыми и не связаны с проведением новой волны мобилизации в России, сообщили в Генштабе.

«Хочу отметить, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сообщил Бурдинский.

До какого возраста стоит ожидать призыва


В январе текущего года призывной возраст был увеличен. Теперь призвать на срочную службу в армию могут граждан РФ, возраст которых не превышает 30 лет. Ранее максимальным возрастом для призыва было 27 лет. Минимальный возраст остается прежним – 18 лет. На срочную службу не отправят тех, кто достиг 27 лет до 2023 года.


Куда приходят электронные повестки


В России начал действовать реестр электронных повесток. Они размещаются в личном кабинете призывника на портале «Госуслуги» и считаются официально врученными по истечении семи дней. Это означает, что теперь необязательно ждать вручения бумажной повестки лично в руки — достаточно проверить свой личный кабинет. Таким образом, теперь повестки могут приходить в двух форматах: бумажном и электронном.

Можно ли игнорировать электронные повестки


Электронная повестка обладает такой же юридической силой, как и традиционная бумажная. Это значит, что игнорирование уведомления может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.

В июле прошлого года в России была ужесточена ответственность за уклонение от призыва на военную службу. По новым правилам штрафы за неявку в военкомат по повестке возросли и теперь составляют от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, более серьезные санкции предусмотрены для тех, кто не сообщил о смене своего семейного положения, месте жительства, работы, учебы и т.д.

Кто может рассчитывать на отсрочку от армии


Не призовут в армию в 2024 году тех, кто является студентом образовательных учреждений с государственной аккредитацией. Во время защиты диссертации также можно получить отсрочку в течение года после окончания обучения. Призывники, имеющие временные заболевания, могут получить отсрочку на один год. Возможность пройти срочную службу позже также предоставляется тем, кто ухаживает за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном наблюдении.

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Выплаты ко Дню Победы получат более 23 тысяч подмосковных ветеранов
29 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 23 тысяч ветеранов, проживающих в Московской области, получат губернаторские выплаты в размере от 15 до 25 тысяч рублей ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Региональную выплату ветераны получат проактивно — заявление на её получение писать не нужно. Всего к празднику деньги получат более 23 тысяч ветеранов, из них свыше 700 — участники и инвалиды войны», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Людмилы Болатаевой.
В министерстве уточнили, что участникам и инвалидам войны положена выплата в размере 25 тысяч рублей. А выплату в 15 тысяч рублей получат бывшие несовершеннолетние узники фашизма, люди, награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя» или «Жителю блокадного Ленинграда», а также труженики тыла и вдовы участников ВОВ.

Деньги автоматически поступят на счёт всем, кому они положены. А тем, кто получает пенсию через почту, выплату принесёт почтальон.

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