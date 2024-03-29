Сотрудники ГАИ Подмосковья провели ликбез по безопасности для дальнобойщиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ликбез по безопасности провели сотрудники Госавтоинспекции Московской области для водителей большегрузных автомобилей в рамках социальной акции «Один щелчок спасает жизнь», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Водителям грузовиков напомнили о том, что необходимо использовать ремень безопасности, а также как важно соблюдать режим труда и занятости. Кроме того, с дальнобойщиками побеседовали об опасных ситуациях, которые могут возникать, если у водителя рассеивается внимание», — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что в Московской области организованно регулярное оповещение водителей грузовых автомобилей о специфике дорожной ситуации. В частности, сотрудники ГАИ регулярно выходят на частоты радиоканала, который используют дальнобойщики, и сообщают о ремонте на том или ином участке дороге, информируют о путях объезда. Изменении погодных условий и адресах стоянок для большегрузных машин.
Читайте также:
В Солнечногорске прошло профилактическое занятие «Осторожно, тонкий лёд!»
На Егорьевском шоссе устранили подтопление
С дорог Московской области за зиму вывезли более миллиона кубометров снега
Лев Каштанов