В Солнечногорске прошло профилактическое занятие «Осторожно, тонкий лёд!»

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактическое занятие на тему «Осторожно, тонкий лёд!». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Образовательное мероприятие прошло для воспитанников культурно-досугового центра «Тимоново».
Стоит отметить, что с интересом слушали специалистов и задавали им вопросы.
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«Спасатели объяснили детям, что ежегодно весенний ледяной покров становится причиной появления многих несчастных случаев и трагедий, которые часто происходят с детьми и отчаянными рыбаками. Спасатели уделили особое внимание основным правилам безопасного поведения на воде и на ледовом панцире, а также способам спасения и оказания первой помощи людям, провалившимся под ледовую кромку. Также специалисты продемонстрировали собравшимся аварийно-спасательное оборудование и устройство спасения из ледяной полыньи, чтобы ребята лучше запомнили важную и полезную информацию», — поделился замначальника ПСЧ Сергей Яшин.
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Мира Полтева