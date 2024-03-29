На Егорьевском шоссе устранили подтопление

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Подтопление, произошедшее на участке Егорьевского шоссе в районе деревни Шмилёнки Раменского городского округа, устранили работники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подтопление было ликвидировано в ходе проведения регулярных работ по содержанию дорожной сети», — отмечается в сообщении.Кроме того, за минувшую неделю специалисты Мосавтодора починили неисправный светофор на Каширском шоссе в городе Видное Ленинского городского округа и отремонтировали кнопку для пешеходов на светофоре на улице Пушкина в Луховицах, а также восстановили уличное освещение на автодороге в деревне Запонорье Орехово-Зуевского городского округа.
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Лев Каштанов