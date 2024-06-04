Сотрудники ГАИ провели с жителями Павловского Посада беседы о безопасности

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Безопасное поведение на дорогах в тёплое время года обсудили с жителями Павловского Посада сотрудники Госавтоинспекции в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие проводилось в Центральном городском парке Павловского Посада.
В ходе мероприятия госавтоинспекторы побеседовали с отдыхающими, а юным жителям города раздали светоотражающие аксессуары, позволяющие пешеходу стать намного заметнее на дороге в тёмное время суток.
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«Безопасность в летний период — очень важная тема, о которой должны помнить как взрослые, так и дети. Именно поэтому сотрудники госавтоинспекции провели краткие лекции для всех присутствующих», — цитируются в сообщении слова муниципального координатора проекта «Крепкая семья» Светланы Аргуновой.
В ходе мероприятия госавтоинспекторы побеседовали с отдыхающими, а юным жителям города раздали светоотражающие аксессуары, позволяющие пешеходу стать намного заметнее на дороге в тёмное время суток.
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Лев Каштанов