В Павловском Посаде студенты провели викторину для школьников

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Для школьников Павловского Посада студенты техникума провели викторину «Знатоки правил безопасности». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Викторина прошла в рамках Онлайн-марафона Движения Первых «Просто действуй».
В конце мероприятия всем школьникам раздали памятки и буклеты «Правила поведения на воде» и «Меры пожарной безопасности».
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«Молодые профессионалы встретились с учащимися 3А класса МОУ «Лицей №2 им. В. В. Тихонова» и их классным руководителем Чижовой Светланой Александровной, которые приняли участие в занимательной викторине, посвященной правилам пожарной безопасности и безопасности на водоемах. Школьники активно отвечали на вопросы викторины о том, почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками и что необходимо сделать при уходе из квартиры», — отметили в пресс-службе.
В конце мероприятия всем школьникам раздали памятки и буклеты «Правила поведения на воде» и «Меры пожарной безопасности».
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Мира Полтева