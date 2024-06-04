Для пожилых жителей Павловского Посада провели открытую тренировку по зумбе

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Открытую часовую тренировку по зумбе устроили для представителей старшего поколение в подмосковном Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тренировка проводилась в рамках проекта партии «Единая России» «Старшее поколение».
Отмечается, что зумба — это направление, сочетающее танец и фитнес, в нём нет сложных танцевальных связок, поэтому его легко освоить. Зумба помогает снять напряжение, развивает гибкость и улучшает настроение.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде 9 июня состоится XVIII Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства.
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«Жители уходили с прекрасным настроением, зарядом бодрости и энергии. Будем ждать всех на следующих открытых тренировках!» — заявила муниципальный координатор проекта «Старшее поколение» Марина Спирина.
Отмечается, что зумба — это направление, сочетающее танец и фитнес, в нём нет сложных танцевальных связок, поэтому его легко освоить. Зумба помогает снять напряжение, развивает гибкость и улучшает настроение.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде 9 июня состоится XVIII Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства.
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Лев Каштанов