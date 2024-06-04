Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Для пожилых жителей Павловского Посада провели открытую тренировку по зумбе

Для пожилых жителей Павловского Посада провели открытую тренировку по зумбе

04 июня 2024, 16:48
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Открытую часовую тренировку по зумбе устроили для представителей старшего поколение в подмосковном Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тренировка проводилась в рамках проекта партии «Единая России» «Старшее поколение».

«Жители уходили с прекрасным настроением, зарядом бодрости и энергии. Будем ждать всех на следующих открытых тренировках!» — заявила муниципальный координатор проекта «Старшее поколение» Марина Спирина.


Отмечается, что зумба — это направление, сочетающее танец и фитнес, в нём нет сложных танцевальных связок, поэтому его легко освоить. Зумба помогает снять напряжение, развивает гибкость и улучшает настроение.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде 9 июня состоится XVIII Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства.

Читайте также:

В Кашире открывается зоологическая выставка

Хиты, хип-хоп и битбокс: названы хедлайнеры подмосковного фестиваля Сабантуй

В Твери открылась новая выставка «Пущинский фотоклуб»
#павловский посад
#тренировки
#танцы
#пожилые люди
Учёные разработали киберзащиту почты от спама и фишинга
04 июня 2024, 17:22

Фото: iStock/anyaberkut

В Московском политехническом университете группа учёных представила разработку киберзащиты почты от спама и фишинга.
Так, новая программа проверяет письма по кодовым словам и анализирует такие признаки, как время отправления и наличие слов-штампов. Такой метод называется ансамблевым. По словам самих разработчиков, он уже показал высокую эффективность.

«Такой метод может быть легко интегрирован в почтовые сервисы и системы защиты от спама, обеспечивая надёжную защиту пользователей от фишинговых атак, кражи личных данных и финансовых потерь», — добавил в беседе с RT разработчик, докторант Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий Шерзод Хамидов.

До этого другие учёные призвали уделять больше внимания сохранению пресных вод в Амазонии, чтобы защитить природный цикл пресной воды в регионе. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», исследователи определили, что деятельность человека может оказывать влияние на такие процессы через изменение рек и вырубку лесов.

Ранее учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.

Читайте также:

В России разработали детский бронежилет

Учёные нашли связь между татуировками и развитием рака

Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням
#программа
#письма
#спам
#кибербезопасность
#ученые
#наука
#технологии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В санаториях с начала года уже отдохнули около 10 тысяч подмосковных льготников
04 июня 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В санаториях с начала 2024 года отдохнули около 10 тысяч льготников из Московской области. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева. Она назвала бесплатные санаторно-курортные путёвки востребованной мерой социальной поддержки в регионе.
«С начала года почти 10 тыс. льготников уже отдохнули в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России по бесплатным путёвкам. Мы получаем всё больше положительных отзывов. Получение путёвки мы сделали ещё более удобным – жителям больше не нужно никуда ходить, путёвка приходит в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – пояснила Болатаева.
Получить путёвку или проверить очерёдность её предоставления можно на регпортале.

В пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья рассказали, что в санаториях соблюдены все условия для комфортного пребывания отдыхающих. Им предлагают лечебные процедуры, разнообразное питание, уютные номера и развлекательные мероприятия.

Как напомнили в ведомстве, право на бесплатную путёвку в санаторий имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.

Читайте также:

В Подмосковье льготники оформили уже 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря

В Подмосковье льготники начали получать электронные путевки в санаторий

Льготники получат скидку на оплату счёта за ЖКУ
#льготники
#санатории
#отдых
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках ищут источник загрязнения земли стоками
04 июня 2024, 17:13

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Трубу со сточными водами, льющимися прямо на почву, обнаружили на территории городского округа Химки, однако найти, откуда идёт эта труба, пока не удалось, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«С жалобой на загрязнение сточными водами участка в химкинском микрорайоне Сходя в министерство обратился местный житель. Инспекторы экологического надзора осмотрели указанную в обращении территорию, обнаружили источник сброса, но пока не установили, откуда поступают сточные воды», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.
Отмечается, что выход трубы расположен на земельном участке, который принадлежит одной из местных компаний. Ей объявили предостережение о недопустимости нарушения природоохранных норм.

В министерстве добавили, что протокол осмотра участка направлен в Химкинскую городскую прокуратуру.

Читайте также:

Под Истрой нашли редчайший древний папоротник

В подмосковном Минэкологии попросили не уничтожать землероек из-за пользы экосистеме

В Подмосковье проведут экологический фестиваль
#химки
#загрязнение
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Председатель Госдумы Пахомов проверил ход ремонта школ в Пушкино
04 июня 2024, 17:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов совместно с главой округа Максимом Красноцветовым проверили ход капитального ремонта школы в Заветах Ильича. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Ремонтные работы на объектах стартовали в начале года.

«Строители зашли на объект в конце января, что поздновато, учитывая объём работ и сжатые сроки. Фактически здесь остались только стены и перекрытия —они изначально железобетонные. Основная проблема — это кровля, но она уже смонтирована, остались небольшие технические нюансы. Близок к завершению и монтаж фасада. Он не только новый, но и утеплённый. Внутри темп работ также в графике, подрядчик работает неплохо», — подчеркнул Сергей Пахомов.

Стоит отметить, что полностью завершить капитальный ремонт школы планируют к 1 сентября.

Читайте также:

В Пушкинском округе пройдет экологическая акция «Школа утилизации: электроника»

В Пушкинском округе переселенцы получили первые ключи от квартир в новостройках

В Пушкинском идёт капремонт в 196 многоквартирных домах
#школы
#ремонт
#капитальный ремонт
#кровля
#строители
#пушкино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*
04 июня 2024, 17:02

Фото: iStock/Denis Kabanov

Правящая партия «Грузинская мечта» решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*. Об этом на брифинге сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, передает ТАСС.
По словам Папуашвили, сегодня, 4 июня, правящее большинство выносит на рассмотрение пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который состоит из одного основного одноименного документа и восемнадцати вытекающих из него. Они внесут изменения в различные нормативные акты.

Несколько месяцев назад парламент Грузии утвердил конституционную комиссию для пересмотра запрета на пропаганду ЛГБТ*. Примечательно, что оппозиция парламента выступила против и отказалась принимать участие в работе над законопроектом.

Напомним, 3 июня текущего года в Грузии вступил в силу закон об иностранных агентах. Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Читайте также:

США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Офис партии Саакашвили в столице Грузии подвергся ночью нападению неизвестных

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
#изменения
#движение
#закон
#лгбт
#парламент
#грузия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собачье дыхание и палочка от мороженого: Врач рассказал, как спастись от перегрева
Врач Бондаренко: Спастись от перегрева в жару можно с помощью специальных техник
04 июня 2024, 16:44

Фото: iStock/CentralITAlliance

В жаркие дни у многих людей ухудшается самочувствие, падает работоспособность. А ведь приходится продолжать вести активную жизнь: пользоваться общественным транспортом, передвигаться по городу и так далее. Это ещё больше усиливает дискомфорт.
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимира Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказал о техниках, с помощью которых можно стабилизировать температуру тела и спастись от перегрева.
«Одна из техник — дыхание носом, то есть закрываем одну ноздрю, а другой делаем вдох. Потом меняем. Вторая техника — дыхание сквозь зубы. Дыхание не носом, а ртом. То есть мы можем вставить зубочистку межу зубами, спичку, палочку от мороженого, растянуться в улыбке и сквозь зубы сделать вдох на четыре счёта. Вдох мы делаем за счёт живота, надуваем живот — это диафрагмальное дыхание. Потом делаем паузу, считаем до трёх-четырёх и выдыхаем через нос. Шесть-восемь повторений — и вы сразу почувствуете облегчения в голове, у кого-то даже могут побежать мурашки», — поделился эксперт.
По словам специалиста, такие дыхательные приёмы усиливают естественную работу центральной нервной системы и компенсирует перегрев.

Также Владимир Бондаренко рассказал про нашу утраченную функцию, которая тоже эффективно помогает справляться тёплым воздухом.

«Животные высовывают язык, мы утратили эту функцию. Высуньте язык, прижмите к верхней губе и делайте короткие дыхания. Это тоже делаем из диафрагмы. Язык является большим теплообменником. Это хороший способ за три-пять минут сбросить перегрев», — сказал собеседник.

Владимир Бондаренко напомнил, что в жаркие дни не стоит употреблять алкоголь, жареную и жирную пищу. Пить, по рекомендации эксперта, нужно каждые 15 минут по одному-двум глоткам.

Читайте также:

Врач Тихоненко: Вода способна подарить заряд бодрости

Врач Серпуховской больницы дала советы, как пережить жару

Врач Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни»
#вода
#алкоголь
#советы
#техника
#врач
#больницы
#рекомендации
#болезни
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиево-Посадском округе модернизируют более десяти детских площадок
04 июня 2024, 16:24

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Тринадцать детских игровых площадок планируется заменить и модернизировать в Сергиево-Посадском городском округе, подряд на выполнение этих работ опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит обновить девять детских площадок в городе Сергиев Посад — на проспекте Красной Армии, Ярославском шоссе, бульваре Свободы и улицах Маслиева, Мира, Ясной, Победы, и Симоненкова, а также две игровые площадки в городе Хотьково: на улице Калинина и 3-й улице Митино и площадку в селе Васильевское», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 38 миллионов 703 тысячи 380 рублей 57 копеек. Заявки принимаются до 24 июня.

Читайте также:

Праздники в честь Дня защиты детей в Подмосковье посетили более 130 тыс. человек

Врач Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни»

В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»
#сергиев посад
#детские игровые площадки
#детская площадка
#модернизация
#комитет по конкуретной политике мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкинском округе пройдет экологическая акция «Школа утилизации: электроника»
04 июня 2024, 16:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

6 июня в Пушкинском пройдет акция «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Акция пройдет 6 июня с 11:00 до 14:00 в Пушкино.

«Жители Пушкинского смогут сдать на переработку любую технику: компьютерную, офисную, бытовую, включая холодильники и кондиционеры, электроинструменты, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, научную и медицинскую технику, картриджи, запчасти и аксессуары, за исключением оборудования, помеченного значком «радиация», На безвозмездную утилизацию также принимаются источники ионизирующего излучения, но при условии передачи оборудования объёмом не менее 10 куб. м», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что городской округ участвует в акции ежегодно.

Читайте также:

В Пушкинском идёт капремонт в 196 многоквартирных домах

В Пушкинском приступили к плановым отключениям горячей воды

Правдинскую школу полностью обновят к 1 сентября
#телефоны
#игрушки
#пушкино
#городской округ
#гаджеты
#жители
#кондиционеры
#экологическая пушкинский округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Расставить точки над ё»: В МИД дали важные рекомендации россиянам
04 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

Россиянам рекомендовали устранить ошибки в написании имен в заграничных паспортах. Советы для тех, кто обнаружил такие ошибки, были опубликованы в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.
Дипломаты обратили внимание на сообщения в СМИ о случаях аннулирования загранпаспортов из-за неправильного написания имен, особенно содержащих буквы «е» и «ё».

«Заблаговременное решение этого вопроса поможет избежать неприятностей, особенно при прохождении паспортного контроля на государственной границе Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Ранее российских туристов предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе.

Читайте также:

Новые правила выезда за границу: кому запретят выезд из России, как вернуть загранпаспорт

Адвокат Айвар рассказала, какие категории граждан должны сдать загранпаспорт

В Самаре 109-летняя женщина получила загранпаспорт
#женщина
#сми
#загранпаспорт
#правила
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф