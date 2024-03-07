Сотрудники горячей линии ГУСТ МО провели 7 тысяч телефонных консультаций

Фото: ГУСТ МО
За зимние месяцы сотрудники горячей линии ГУСТ МО провели почти 7 тысяч телефонных консультаций. Об этом сообщила пресс-служба главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Жители Московской области благодаря горячей линии могут получить ответы на интересующие их вопросы.
Стоит отметить, что часто у людей возникают вопросы по уборке снега и наледи, а также несанкционированный сброс мусора.
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«Сотрудники готовы найти оптимальное решение, разобраться и помочь. Для этого жителям или юридическим лицам нужно только выбрать удобный способ связи, будь то портал «Добродел», социальные сети, официальное письмо или запись на прием. Также можно обратиться на горячую линию, преимуществом которой является возможность прямого общения со специалистом, без участия автоматических систем», — отметила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева