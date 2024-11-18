Сотрудники Госветслужбы Подмосковья поучаствовали в выставке собак «Евразия 2024»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Красногорске состоялась крупнейшая выставка собак «Евразия». Специалисты ГБУВ МО «Терветуправление №1» проводили ветеринарный контроль и регистрировали животных, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За два дня работы выставки специалисты проконсультировали более 200 владельцев собак и тех, кто только планирует завести себе питомца.
В Министерстве отметили, что операторы колл-центра, среди которых есть опытные ветеринары и юристы, предоставляют консультации по вопросам ветеринарии ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: +7 (495) 668-01-25.
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Дайана Хусинова