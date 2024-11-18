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Сотрудники Госветслужбы Подмосковья поучаствовали в выставке собак «Евразия 2024»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В Красногорске состоялась крупнейшая выставка собак «Евразия». Специалисты ГБУВ МО «Терветуправление №1» проводили ветеринарный контроль и регистрировали животных, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках выставки было осмотрели и допустили к участию более пяти тысяч собак. Сотрудники кол-центра Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали любителям породистых животных, кинологам и заводчикам о текущих ветеринарных требованиях, ответственном обращении с питомцами, вакцинации, порядке регистрации и работе государственных ветеринарных учреждений региона.

За два дня работы выставки специалисты проконсультировали более 200 владельцев собак и тех, кто только планирует завести себе питомца.



В Министерстве отметили, что операторы колл-центра, среди которых есть опытные ветеринары и юристы, предоставляют консультации по вопросам ветеринарии ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: +7 (495) 668-01-25.

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Глава Красногорска обсудил с жителями Путилкова вопросы дорожного движения
18 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выездной приём провел глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в деревне Путилково, основной темой обсуждения стала транспортная загруженность района, связанная с плотной застройкой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встреча состоялась в клиентском офисе группы компаний «Самолёт» — застройщика нескольких крупных жилых комплексов в Путилкове.

«Сегодня был рассмотрен план организации одностороннего движения по улице Просторная и совместно с заместителем Дмитрия Владимировича были даны ценные уточнения в рамках того, что нужно учесть в рамках того плана организации движения, который сейчас рассматривается», — сказал управляющий ЖК «Большое Путилково» группы компаний «Самолёт» Денис Железняков.
Он добавил, что с планом организации движения ознакомили пришедших на встречу жителей, и они согласились с тем, что реализация этого плана улучшит транспортную ситуацию в районе.

В ходе встречи были также подняты вопросы о качестве работы коммунальных служб и управляющих компаний.

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#транспорт
#выездная администрация
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Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году
Стилист Скороходова: трендовым цветом считаются все оттенки зеленого
18 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/Demkat

Время летит быстро, и, казалось бы, только вчера мы встречали осень, а сейчас уже пора готовиться к зиме. Но какая зима без новогодних праздников?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» сообщила, в каких цветах лучшего всего встречать 2025 год.

«Если говорит о трендовых цветах, то это все оттенки зеленого, начиная от светлых оттенков салатового и заканчивая глубокими изумрудными оттенками, потому что грядущий год зеленой деревянной змеи, которая покровительствует зелёному оттенку. Еще, конечно же, винный оттенок, шоколадный, сочетание чёрного и белого, насыщенный алый цвет, который, по мнению астрологов, привлекает деньги и находится в модном топе. Также не стоит забывать про цвет лазури и нежно-голубой», — поделилась стилист.

Говоря о материалах для выбора наряда, Анна Скороходова посоветовала отдать предпочтение велюру, бархату и парче.

«Также стоит обратить внимание на кожу: она может быть либо классической, либо с различными сборками и декоративными элементами. Еще стоит отметить змеиный принт, однако он смотрится с одной стороны роскошно, а с другой стороны претензионно, поэтому его следует выбирать для светских раутов в ресторанах и подобных заведениях», — сказала эксперт.

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#стиль
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Продолжается приём заявок на получение субсидии для покупки сельхозтехники
18 ноября 2024, 17:20

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В конце октября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приёма заявок на получение субсидии для возмещения части затрат на покупку сельскохозяйственной техники.
На данный момент подано более 100 заявок. Победители распределят между собой 328,2 миллиона рублей. Отбор продлится до 25 ноября, а результаты объявят до 3 декабря.

В ноябре стартовал отбор проектов по культуртехнической мелиорации для возмещения до 50 % затрат и субсидирования молочного животноводства в фермерских хозяйствах. Приём заявок на эти программы поддержки уже завершён.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в текущем году на поддержку аграриев было выделено более 5 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов, предусмотрены 30 видов субсидий. Ежегодно субсидии получают около 3 тысяч организаций и фермерских хозяйств.

Актуальную информацию о начале приёма заявок на государственную поддержку региональных аграриев можно найти на сайте министерства в разделе «Новости».

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#субсидии
#победители
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#подмосковье
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Красногорских школьников познакомили с учёбой в военно-инженерной академии
18 ноября 2024, 17:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Ученики 10 и 11 классов школ микрорайона Нахабино побывали в Военно-инженерной академию имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Их ждала насыщенная программа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дорогие призывники, не надо бояться вооружённых сил. Это сейчас идущий вперед молодой организм, который перевооружается, выполняет долг по защите Отечества. За последние пять лет почти 1 тыс. наших призывников ушло в войска. Все отслужили, вернулись живыми и здоровыми, окрепшими», – сказал перед началом патриотической акции военком Красногорска Игорь Тельбухов.
Программу продолжили воспитанники военно-спортивного клуба «Вепрь» под руководством Евгения Трушкина. Затем прошло музыкальное выступление православного хора и ансамбля инженерных войск России «За веру и Отечество».
«Очень понравилось, прекрасный музыкальный ансамбль. Думаю, здесь много возможностей для самореализации в дальнейшем. Я занимаюсь физикой, математикой. Возможно, буду поступать на инженера. Считаю, что не только мужчины могут посвятить себя военной службе, но и девушки», – сказала ученица 10Б класса Образовательного центра «Лидер» Дарья Немченко.
Во время экскурсии по академии и учебному полигону ребята посетили музей и тренировочные пространства, имитирующие боевые условия и работу по разминированию в зоне гражданской застройки. Школьникам показали процесс подготовки кинологами собак-поисковиков, продемонстрировали возможности спецтехники инженерных войск. Все смогли оценить условия быта и службы курсантов академии.

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В Думе считают, что правительство должно принять «незамедлительные» меры по мигрантам
18 ноября 2024, 17:06

Фото: iStock/ FedotovAnatoly

В Госдуме уверены, что правительство РФ должно как можно скорее принять меры для упорядочивания миграционной сферы. Одно из предложений — проверка устной русской речи мигрантов и тестирование их детей на знание языка.
Ещё депутаты Государственной Думы предлагают расширить процедуру видеозаписи данных экзаменов. В рамках борьбы с незаконной миграцией этот проект обращения направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Депутаты также предложили разработать и закрепить необходимые уровни владения русским языком для иностранцев, учитывая их профессиональные обязанности. Ещё они хотят инициировать определение перечня государственных учреждений, которым будет разрешено экзаменовать иностранцев и установить места проведения тестирования с учетом нужд отдельных регионов.

Также Госдума советует правительству принять меры для того, чтобы не допускать заключения посреднических договоров с коммерческими организациями, которые проводят экзамены и выдают сертификаты.

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Роспотребнадзор: У школьников, отравившихся водой в Москве, РНК норовируса нового типа
18 ноября 2024, 17:02

Фото: iStock/ KTStock

У детей, которые отравились водой из кулера в школе Москвы, выявили РНК норовируса второго типа, проинформировало столичное управление Роспотребнадзора.
Как рассказали в ведомстве, специалисты сейчас будут выяснять причины и условия возникновения очага инфекции норовируса у школьников. Уже произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, ещё взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и работников образовательного учреждения, которые контактировали с детьми.

«Образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», — обратили внимание в управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что около 50 детей отравились в одной из столичных школ. Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Дети жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но сотрудники образовательного учреждения «не разрешали забирать детей домой».

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#роспотребнадзор
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Викторина о бабушках и дедушках объединила поколения жителей Красногорска
18 ноября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске прошла увлекательная викторина «Мои бабушка и дедушка самые лучшие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участниками викторины стали школьники, а вопросы были посвящены мультфильмам, книгам и сказкам, хорошо знакомым детям благодаря их бабушкам и дедушкам.
«Команды старались ответить на все вопросы, но на этот раз победила дружба. Оказалось, что у разных поколений много - любимые мультфильмы, сказки и книги. Мультфильмы, снятые ещё в детстве бабушек и дедушек современных школьников, остаются любимыми у подрастающего поколения. Книги Корнея Чуковского, Джанни Родари и Антона Чехова также продолжают вдохновлять юных читателей», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что мероприятие ещё раз подтвердило, как важно сохранять связь между поколениями.

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#дети
#школьники
#подмосковье
#московская область
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Депутат Андриянов поздравил сотрудников трикотажной мануфактуры с праздником
18 ноября 2024, 16:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В преддверии Дня женского предпринимательства, который отмечается 19 ноября, заместитель председателя Совета депутатов муниципалитета Богдан Андриянов посетил Красногорскую трикотажную мануфактуру и поздравил генерального директора Светлану Черникову и весь коллектив с приближающимся профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Двадцать лет назад, когда на рынке преобладали импортные товары, Светлана Черникова решила создать отечественное предприятие, которое будет производить качественную и доступную одежду для детей, подростков и их родителей.

«Предприниматель — это всегда более высокие идеи, нежели просто, как говорится, деньги. В основном мы производим именно колготки и носки для детей. Такой продукт достаточно интересный с точки зрения реализации творческих идей. Производство позволяет какую-то идею, которая пришла в голову с утра воплотить уже к обеду. И вот этот вот элемент творчества очень воодушевляющий», — сказала Черникова.

С началом Специальной военной операции продукция мануфактуры приобрела особое значение. Регулярные поставки трикотажа отправляются военнослужащим и в качестве гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.

«Сразу видно, что человек горит своим делом, поэтому хочется поздравить ее с профессиональным праздником. В лице ее всех женщин руководителей, которые занимаются производством, которые занимаются отправкой гуманитарных грузов», — поздравил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Главной мотивацией для Черниковой, как для женщины-предпринимателя, руководителя и матери, является желание внести свой вклад в процветание родной страны. Это стремление продолжает вдохновлять её на новые достижения, несмотря на все трудности.

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#праздник
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В многоквартирных домах Подмосковья восстановили работу более 3 тыс. лифтов
18 ноября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье с начала октября устранили более 3,3 тыс. дефектов в содержании лифтового оборудования. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ремонт лифтового оборудования входит в минимальный перечень работ, выполняемых специалистами управляющих компаний в ходе текущего ремонта. Сотрудники УК обеспечили плавный ход кабин; остановку лифта не более чем 2 см ниже или выше уровня этажной площадки; работоспособность кнопок на панели; исправность освещения кабин», – отметили в ведомстве.
Однако там пояснили, что поломки может вызвать не только износ деталей, но и вандальные действия. В этом случае управляющая компания фиксирует использование лифта не по назначению и передаёт материалы в отделы МВД. Тогда ремонт оборудования проводится за счёт нарушителя.

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