Сотрудники ГУСТ провели дистанционный прием граждан

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
Работники ГУСТ провели дистанционный прием граждан: обратная связь на расстоянии и оперативные решения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
Дистанционный прием граждан был проведен сотрудниками ГУСТа по вопросам неработающих ливневок и нерегулярного вывоза снега с придомовых территорий и многим другим.
Кроме этого, администрации муниципалитетов дали разъяснения жителям по волнующим их вопросам, которые будут контролироваться до конца их выполнения.
Стоит отметить, что данный формат приема граждан удобен для тех, кто проживает в отдаленных муниципалитетах.
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«Житель Красногорска рассказал нам об отсутствии гарантийного ремонта плитки и напольного освещения на Красногорском бульваре. Администрация округа проведет проверку и в рамках разработанной дорожной карты организует восстановительные работы. Гражданин из Люберец сообщил о некачественной уборке снега во дворе дома.Этот вопрос был взят на контроль и передан в работу подрядной организаций, которая обещала устранить проблему до 22 декабря», - отметил заместитель руководителя Сергей Гирко.
Стоит отметить, что данный формат приема граждан удобен для тех, кто проживает в отдаленных муниципалитетах.
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Мира Полтева