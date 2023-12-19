Коммерческая уборка снега в Москве и области подорожает минимум на 30%

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Рост цен на эту услугу произойдёт впервые за несколько лет.
Mash пишет, что с 1 января вырастут цены на коммерческую уборку снега. Причинами стали рекордные сугробы, недовольство рабочих и повышенный спрос.
Первыми на повышение стоимости решились четыре основные компании, убирающие территории общепита. Цены у каждой варьируются от 703 до 990 рублей в час. Предоставляют дворника с лопатой на час. Смена длится минимум четыре часа.
Если заказать снегоуборочную технику, выйдет ещё дороже. К тому же её нужно бронировать заранее.
Mash пишет, что накануне эти организации сообщили клиентам, что с 1 января цены вырастет минимум на 30% — от 913 рублей у самых дешёвых и 1287 рублей у самых дорогих.
Сообщается, что чуть позже цены повысят и остальные компании, которые специализируются на коммерческой уборке снега.
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Первыми на повышение стоимости решились четыре основные компании, убирающие территории общепита. Цены у каждой варьируются от 703 до 990 рублей в час. Предоставляют дворника с лопатой на час. Смена длится минимум четыре часа.
Mash пишет, что накануне эти организации сообщили клиентам, что с 1 января цены вырастет минимум на 30% — от 913 рублей у самых дешёвых и 1287 рублей у самых дорогих.
Сообщается, что чуть позже цены повысят и остальные компании, которые специализируются на коммерческой уборке снега.
Читайте также:
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Мария Фирсова