Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ Коммерческая уборка снега в Москве и области подорожает минимум на 30%

Коммерческая уборка снега в Москве и области подорожает минимум на 30%

19 декабря 2023, 16:55
Фото: istockphoto/FotoDuets

Фото: istockphoto/FotoDuets

Рост цен на эту услугу произойдёт впервые за несколько лет.
Mash пишет, что с 1 января вырастут цены на коммерческую уборку снега. Причинами стали рекордные сугробы, недовольство рабочих и повышенный спрос.

Первыми на повышение стоимости решились четыре основные компании, убирающие территории общепита. Цены у каждой варьируются от 703 до 990 рублей в час. Предоставляют дворника с лопатой на час. Смена длится минимум четыре часа.


Если заказать снегоуборочную технику, выйдет ещё дороже. К тому же её нужно бронировать заранее.

Mash пишет, что накануне эти организации сообщили клиентам, что с 1 января цены вырастет минимум на 30% — от 913 рублей у самых дешёвых и 1287 рублей у самых дорогих.

Сообщается, что чуть позже цены повысят и остальные компании, которые специализируются на коммерческой уборке снега.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребёнком

В Ленобласти ребёнок отравился снегом с химикатами

Вылетевший с Камчатки в Магадан самолёт вернулся обратно из-за лампочки
#снег
#уборка
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф