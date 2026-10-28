Сотрудники ЛУ МВД России на Ярославском направлении проводят профилактические рейдовые мероприятия
Сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва — Ярославская на постоянной основе проводятся профилактические рейдовые мероприятия, направленные на профилактику не производственного травматизма и пресечения фактов «зацепинга». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Обеспечение безопасности пассажиров — одна из ключевых задач транспортной полиции. В рамках этой работы особое внимание уделяется несовершеннолетним, в частности, школьникам, которые часто пересекают железнодорожные пути по маршруту «дом — школа — дом».
Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с подростками, чтобы научить их безопасному поведению рядом с поездами. Инспекторы ОРППСП и ОДН ЛУ МВД на станции Москва-Ярославская разъясняют правила поведения в зонах повышенной опасности и рассказывают о действиях, которые могут привести к травмам. К ним относятся: переход железнодорожных путей в неустановленных местах, подъём на крыши вагонов, пролезание под подвижной состав, игры вблизи железнодорожного полотна и прыжки с платформ. Во время рейдов пассажирам раздают информационные буклеты с правилами поведения на железной дороге и советами по предотвращению опасных ситуаций.
За последнее время зафиксировано 146 случаев травмирования несовершеннолетних, из них 85 — в результате зацепинга. Также произошло 65 смертельных случаев, 36 из которых связаны с зацепингом.
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