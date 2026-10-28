Сотрудники ЛУ МВД России на Ярославском направлении проводят профилактические рейдовые мероприятия

28 октября 2026, 14:35

На Ярославском направлении МЖД полиция проводит рейды против зацепинга

Фото: ЛУ МВД России

Сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва — Ярославская на постоянной основе проводятся профилактические рейдовые мероприятия, направленные на профилактику не производственного травматизма и пресечения фактов «зацепинга». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.