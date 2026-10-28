В центре Клина завершили демонтаж масштабного недостроя
Демонтаж недостроенного торгово-развлекательного центра завершили на улице Гагарина в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Строительство ТРЦ началось в 2011 году на месте кинотеатра «Мир». За полтора года на площадке закончили подземный уровень и установили несущие конструкции, а потом работы остановилась.
«В 2024 году земельный участок вместе с недостроем перешёл в собственность муниципалитета. Обветшавшие конструкции решили снесли. Демонтаж начался весной 2025 года и проходил в несколько этапов», — говорится в сообщении.Сейчас недострой полностью ликвидировали, а участок выровняли и отсыпали песком. На освободившейся территории разобьют сквер.