В центре Клина завершили демонтаж масштабного недостроя

28 октября 2026, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Демонтаж недостроенного торгово-развлекательного центра завершили на улице Гагарина в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Строительство ТРЦ началось в 2011 году на месте кинотеатра «Мир». За полтора года на площадке закончили подземный уровень и установили несущие конструкции, а потом работы остановилась.





«В 2024 году земельный участок вместе с недостроем перешёл в собственность муниципалитета. Обветшавшие конструкции решили снесли. Демонтаж начался весной 2025 года и проходил в несколько этапов», — говорится в сообщении.