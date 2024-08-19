В Подмосковье к ноябрю обновят все запланированные на 2024 год энергообъекты

Мособлэнерго и «Россети Московский регион» модернизируют в Подмосковье все запланированные на этот год объекты электроснабжения к ноябрю. Об этом стало известно на совещании губернатора Андрея Воробьёва с членами правительства Московской области, главами городских округов и руководителями энергосетевых компаний.
Повышение надёжности электроснабжения – один из главных вопросов при подготовке к осенне-зимнему сезону. От бесперебойного электроснабжения зависят работа котельных и комфортное проживание жителей частных домов, где дома нередко отапливают с помощью электричества.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Подмосковье уже заменили свыше 8 тыс. опор, около 800 км проводов, отремонтировали более 1,7 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили около 4 тыс. га просек. Ремонтная и инвестиционная программа «Россетей Московский регион» и Мособлэнерго значительно увеличены по сравнению с первоначальными планами.
Он добавил, что в этом году принята беспрецедентная программа по части ремонта.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все ремонтные и инвестиционные программы по обеспечению надежности электроснабжения в Подмосковье планируют завершить до конца октября. Отдельное внимание – микрорайону Климовск в Подольске.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На совещании обсудили и подготовку теплоснабжения к осенне-зимнему сезону. В этом году запланировано отремонтировать 181 км сетей, 38 котельных и три ЦТП.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Нужно уделить особое внимание модернизации и трансформации электроснабжения. Энергопотребление в Подмосковье заметно растёт и уже бьёт все рекорды. В этой связи вместе с Москвой и федеральным Минэнерго принят план по усилению питающих центров и модернизации распределяющих сетей. Большую работу у нас ведут Мособлэнерго и «Россети Московский регион», – сказал Воробьёв.В Московской области самый большой в России электросетевой комплекс. В регионе работают более 500 подстанций напряжением 35 кВ и выше, около 48 тыс. трансформаторных подстанций, свыше 150 тыс. км линий электропередачи. Крупнейшие электросетевые компании, действующие в Подмосковье – «Россети Московский регион», которая обслуживает 58% области, и «Мособлэнерго» – 31%.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Одна из главных проблем, с которой мы столкнулись в последние годы, – аварийная перегрузка ЛЭП 35 кВ и 110 кВ. Многие уезжают за город, проводят там большое количество времени, используют для отопления электричество. И сети, которые создавались в 40-60-х годах, такой нагрузки уже не выдерживают. Аналогичная ситуация – по сетям 6-35 кВ, где низкие уровни напряжения. Кроме того, пропускная способность головных участков фидеров ограничена нормативами советских лет», – рассказал вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.При этом он отметил, что сейчас проблема снята. Теперь компания «Россети Московский регион» и Мособлэнерго выполняют всё проектирование без коэффициента одновременного подключения потребителей, а исходя из объективной ситуации.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Подмосковье уже заменили свыше 8 тыс. опор, около 800 км проводов, отремонтировали более 1,7 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили около 4 тыс. га просек. Ремонтная и инвестиционная программа «Россетей Московский регион» и Мособлэнерго значительно увеличены по сравнению с первоначальными планами.
«Что касается инвестиционной программы, то все работы мы должны выполнить в намеченные сроки – до начала отопительного сезона. На отдельном контроле – три городских округа: Чехов, Раменский и Солнечногорск», – сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пётр Синютин.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что в этом году принята беспрецедентная программа по части ремонта.
«Мы уже заменили 5,5 тыс. опор, 650 км провода, 1,4 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили почти 4 тыс. га просек, что является очень важной составляющей в обеспечении безаварийности. Значительная часть работы – замена трансформаторов, в первую очередь сети 110 кВ. На сегодня мы уже заменили на 23 таких объектах, ещё столько же – до конца года», – добавил Синютин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все ремонтные и инвестиционные программы по обеспечению надежности электроснабжения в Подмосковье планируют завершить до конца октября. Отдельное внимание – микрорайону Климовск в Подольске.
«Реализуем в Климовске мероприятия как инвестиционной программы, так и программы капремонта. Всего у нас 81 объект. По инвестпрограмме в этом году планируем провести работы на 29 из них. Проложим 44 км кабельных линий, осуществим девять мероприятий по реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также четыре мероприятия по строительству ТП», – поделился планами гендиректор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.Он добавил, что программа капремонта охватывает более 50 объектов. Все работы рассчитывают завершить с опережением графика – до 15 октября.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На совещании обсудили и подготовку теплоснабжения к осенне-зимнему сезону. В этом году запланировано отремонтировать 181 км сетей, 38 котельных и три ЦТП.
«Необходимо крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов. В этом году мы принимаем МКД более строго. Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения нуждаются в особом внимании», - подчеркнул Воробьёв.Долгосрочная программа на 2024-2029 годы предусматривает 545 мероприятий. 259 будет реализовано уже в 2024 году. В порядок приведут почти 200 км сетей, 147 котельных и центральных тепловых пунктов.
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Лора Луганская