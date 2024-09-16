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Работники онкологического диспансера присоединились к региональной экологической акции

16 сентября 2024, 17:11
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Работники Московского областного онкологического диспансера совместно с первичной профсоюзной организацией медицинского учреждения участвовали в региональной экологической акции «День в лесу», которая проходила в Кучинском участковом лесничестве. На мероприятии присутствовали почётные гости, такие как официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава городского округа Сергей Юров, а также представители учреждений культуры, здравоохранения и спорта, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.


«Наш коллектив уже не в первый раз участвует в данной акции, поэтому очень важно не только поддерживать чистоту и порядок в лесу, но и сажать новые деревья. В этом году мы высадили около 50 саженцев и, надеюсь, таким образом, помогли нашей природе», — рассказала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.
Мероприятия по посадке деревьев традиционно проводятся ежегодно с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В акции поучаствовало около 2 тысяч жителей Подмосковья.

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#деревья
#акции
#экологическая акция
#подмосковье
В Ленинском округе завершили строительство путепровода на ЮЛЕ
16 сентября 2024, 16:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство путепровода на Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА), расположенного на территории Ленинского округа, завершено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Построен путепровод, который обеспечит удобное сообщение между Каширским шоссе и трассой А-105. Это значительно улучшит транспортную доступность этих направлений в Ленинском округе. Сейчас завершаются работы по гидроизоляции пролётного строения, что является финальным этапом строительства. Работы идут в соответствии с графиком», — отметил зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Отмечается, что всего на Южно-Лыткаринской автодороге построят 60 путепроводов и мостов, главным из которых станет шестисотметровый мост через Москве-реку между округами Лыткарино и Ленинским.

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#строительство
#дорога
#путепровод
#минтранс мо
#алексей гержик
#ленинский городской округ
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Дыхание через анус, испуганные коровы и пьяные черви: чем удивила Шнобелевская премия 2024 года
16 сентября 2024, 16:30

Фото: iStock/sasha85ru

В Массачусетском институте технологии состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премией, которая вручается за достижения, вызывающие сначала смех, а затем глубокие размышления. На протяжении нескольких последних лет, в связи с пандемией Covid-19, церемония проводилась в виртуальном формате, но в 2024 году она наконец прошла в режиме оффлайн. О том, какие необычные награды были вручены в этом году расскажет редакция «Радио 1».

Премия по физике: плавание мертвой форели


Фото: iStock/bbevren

Ученый из Флоридского университета заинтересовался тем, как плавает форель — живая и мертвая. Он заметил, что движения мертвой форели в воде иногда «пугающе» напоминают движения живой рыбы, что может помочь в разработке новых судов.


Премия по физиологии: дыхание через анус


Ученые из США и Японии обнаружили, что млекопитающие способны дышать «энтерально», то есть с использованием кишечника и ануса. Это удивительное открытие стало результатом серии экспериментов, проведенных на мышах, крысах и свиньях. Однако существует замечание: дыхание через анус требует специализированных химических и механических мер.

Премия по демографии: мифы о сверхдолгожителях


Британские и австралийские исследователи выяснили, что высокое число долгожителей в таких регионах, как Сардиния и Окинава, может быть связано с простыми факторами — ошибками в документах, недостатком точных данных о дате рождения и манипуляциями с пенсионными системами.


Премия по ботанике: растения-обманщики


Фото: iStock/sarayut

Ученые из США и Германии провели исследование латиноамериканской бокилы трехлистной, обнаружив, что эти растения способны имитировать форму соседних пластиковых цветов. Выяснилось, что бокила может мимикрировать как под живые растения, так и под их пластиковые аналоги.


Премия по биологии: испуганные коровы


В 1939 году ученые опубликовали статью о факторах, влияющих на молочную продуктивность коров. В ходе экспериментов на спины коров помещали кошек, а рядом иногда взрывали бумажные пакеты. Результаты показали, что испуганные коровы дают меньше молока.


Премия по химии: пьяные черви


Фото: iStock/eurobanks

Французские и нидерландские исследователи изучили свойства полимеров и подготовили работу о методах хроматографии для определения состояния «пьяных» и «трезвых» червей.


Премия по теории вероятности: подбрасывание монеты


Более 50 ученых со всего мира провели эксперимент, который показал, что подкинутая монета чаще приземляется той стороной, которой была подброшена. Для этого они провели почти 351 тысячу подбрасываний.

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#плавание
#премия
#растения
#эксперимент
#исследование
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Мошенники заманивают россиян в несуществующие инвестпроекты Павла Дурова
16 сентября 2024, 16:28

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

В несуществующие инвестиционные проекты бизнесмена Павла Дурова заманивают россиян аферисты, пишет издание Газета.ру, со ссылкой на аналитика компании F.A.С.С.T. Евгения Егорова.
Эксперт отметил, что обладатели криптовалюты Toncoin должны быть предельно внимательными в отношении интернет-ресурсов в поддержку основателя мессенджера Telegram, а также тех, кто как-то пользуется новостью об аресте предпринимателя.

«Жертва авторизуется на фишинговом сайте, привязывает свой криптокошелек, подтверждает разрешение на транзакции и тем самым передает встроенной в сайт вредоносной программе доступ к криптоактивам», — прокомментировал собеседник.
Павлу Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с сокрытием контента для педофилов, наркотиками, отмыванием денег.

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#криминал
#новости
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Представителей сельского туризма приглашают поучаствовать в конкурсе «ТУРФЕРМА»
16 сентября 2024, 16:16

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Предприниматели из Московской области, развивающие сельский туризм, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе агротуристических объектов «ТУРФЕРМА», организованном при поддержке Россельхозбанка и партнёров Ассоциации туроператоров России, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участвовать в конкурсе могут представители объектов сельского хозяйства, занимающихся разведением крупного и мелкого рогатого скота, производством продукции, растениеводством и пчеловодством. Главное требование — наличие действующего туристического проекта на территории хозяйства.

Основные темы конкурса: «Нестандартный подход к организации размещения туристов», «Авторский подход к организации экскурсий и мастер-классов», «Сельская гастрономия как точка притяжения туристов».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября по электронной почте msh@mosreg.ru.

Необходимо предоставить заполненную анкету и презентацию проекта.

Победители конкурса, чьи проекты будут признаны лучшими, получат возможность посетить двухдневный тур, где они познакомятся с новыми практиками сельского туризма, примут участие в деловой программе и обучающих мероприятиях.

Подробная информация о конкурсе, условиях участия и контактах организаторов доступна на официальном сайте.

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#подмосковье
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
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В Павловском Посаде после благоустройства открылся парк «Меленки»
16 сентября 2024, 16:14

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Павловском Посаде завершились работы по благоустройству парка «Меленки», расположенного на берегу реки Клязьма. Торжественное открытие обновлённой зоны отдыха прошло в воскресенье, 15 сентября, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Название парка связано с деревней Меленки, которая располагалась на этом месте до середины XIX века. В XVIII веке здесь функционировали мельницы, моловшие муку, что и стало причиной появления топонима.

«В 1844 году деревни, включая Меленки, объединились в город Павловский Посад, а сегодня этот район приобрёл новую жизнь в виде современной парковой зоны, которая станет популярным местом отдыха для жителей и гостей области. Парк расположился между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, что делает его доступным для жителей разных частей города. Пространство станет местом притяжения для всех, благодаря своему уникальному расположению и современному благоустройству», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Парк «Меленки» представляет собой многофункциональное пространство для активного и культурного времяпрепровождения. На его территории расположены детские и спортивные площадки, всесезонный аттракцион в виде горки, а также зоны для проведения общественных мероприятий. Уникальными составляющими парка являются тематическая зона «Цветущая поляна» и уголок романтики под названием «Тайна сердца». Эти локации предназначены для организации различных событий и семейных прогулок, обеспечивая при этом атмосферу уюта и комфорта.

Смотровая площадка парка открывает захватывающие виды на живописные окрестности, включая реку Клязьму и озеро Карповское. Посетители могут наслаждаться красотой природы, прогуливаясь по пешеходным дорожкам или отдыхая в специально оборудованных зонах. Для удобства посетителей предусмотрены туалеты и охранный пункт, гарантирующий безопасность на территории.

Близость к природным объектам, таким как река Клязьма и озеро Карповское, придаёт парку особую атмосферу и делает его привлекательным местом для отдыха на свежем воздухе.

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#парк
#павловский посад
#клязьма
#министерство благоустройства мо
#московская область
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В подмосковном Восходе стартовал капремонт школы
16 сентября 2024, 15:59

Фото: Ксения Афонина

Капитальный ремонт здания школы начался в городском округе Восход, в настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Работы по модернизации здания школы стартовали в начале сентября. Контрактом предусмотрен комплексный ремонт, который включает в себя обновление фасадов, крыши, крыльца, замену всех внутренних инженерных сетей, дверей и окон, а также отделку помещений», — сообщил замглавы городского округа Восход Евгений Назаренко.
Он добавил, что на капитальный ремонт школы выделено 339 миллионов рублей.

Отмечается, что на объекте заняты около десяти человек, сейчас рабочие демонтируют крыльцо и очищают фасад. Подрядчиком проведения капитального ремонта является компания ТСП.

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#школа
#капремонт
#капитальный ремонт
#московская область
#подмосковье
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В Электростали на выставке-пристройстве бездомные животные получат шанс найти новый дом
16 сентября 2024, 15:56

Фото: istockphoto / alexei_tm

5 октября в гипермаркете «Глобус» состоится выставка-пристройство «С первого взгляда», где каждый сможет найти себе верного друга из приюта, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На мероприятии будут представлены социализированные, привитые и стерилизованные животные, которые ищут новый дом. Их можно будет забрать бесплатно, заключив договор ответственного содержания и предоставив паспорт.

Кроме того, на выставке пройдёт интересные мастер-классы для детей и взрослых, а также любой желающий сможет помочь бездомным животным, принеся им корм.

Площадка будет работать с 12:00 до 18:00 по адресу: городской округ Электросталь, поселок Случайный, массив 1, стр. 2.

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#животные
#корм
#электросталь
#бездомные животные
#приют
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На участке трассы М-5 «Урал» в Люберцах временно перекроют проезд
16 сентября 2024, 15:47

Фото: iStock/Frank Armstrong

Проезд на участке федеральной трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Люберцы временно перекроют в ночь на 3 октября для проведения монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Перекрытие движение планируется в период с часа ночи до четырёх часов утра не более чем на 25 минут на участке в сторону Москвы на 22,2 километре Новорязанского шоссе — в районе гипермаркета «Глобус», — говорится в сообщении.
Объехать перекрытый участок дороги можно будет по Рязанскому шоссе в Люберцах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумать альтернативные маршруты с учётом ограничений.
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#ограничение движения
#люберцы
#минтранс мо
#шоссе
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Депутат ЗС СПб Крупник призвал изменить правила трудоустройства в такси
16 сентября 2024, 15:46

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил о необходимости изменить правила трудоустройства в такси в крупных городах и мегаполисах.
«Водители не знают дорог и маршрутов без использования навигатора, не владеют русским языком в должной мере, не знакомы с нормами этикета, допускают нарушение личных границ, совершают правонарушения и даже преступления и т. д. К потенциальному таксисту должны применяться повышенные требования к владению русским языком», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта России Романа Старовойта.

До этого пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила, что на неделе с 9 по 15 сентября на дорогах Москвы произошло 221 ДТП.

«За прошедшую неделю на дорогах Москвы зарегистрировано 221 ДТП, в которых три человека погибли и 233 получили ранения. В числе пострадавших 34 ребёнка. Наиболее распространенными видами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В 22,4% случаев наездов на пешеходов аварии произошли в зоне действия переходов», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее Министерство транспорта Московской области напоминало о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости вождения в нетрезвом виде.

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