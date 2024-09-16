Работники онкологического диспансера присоединились к региональной экологической акции

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Работники Московского областного онкологического диспансера совместно с первичной профсоюзной организацией медицинского учреждения участвовали в региональной экологической акции «День в лесу», которая проходила в Кучинском участковом лесничестве. На мероприятии присутствовали почётные гости, такие как официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава городского округа Сергей Юров, а также представители учреждений культуры, здравоохранения и спорта, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наш коллектив уже не в первый раз участвует в данной акции, поэтому очень важно не только поддерживать чистоту и порядок в лесу, но и сажать новые деревья. В этом году мы высадили около 50 саженцев и, надеюсь, таким образом, помогли нашей природе», — рассказала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.
Мероприятия по посадке деревьев традиционно проводятся ежегодно с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В акции поучаствовало около 2 тысяч жителей Подмосковья.
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