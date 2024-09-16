Работники онкологического диспансера присоединились к региональной экологической акции

В Массачусетском институте технологии состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премией, которая вручается за достижения, вызывающие сначала смех, а затем глубокие размышления. На протяжении нескольких последних лет, в связи с пандемией Covid-19, церемония проводилась в виртуальном формате, но в 2024 году она наконец прошла в режиме оффлайн. О том, какие необычные награды были вручены в этом году расскажет редакция «Радио 1».