В Москве с 2 по 4 октября проходит IV Российский диагностический саммит

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С 2 по 4 октября 2024 года в Москве пройдёт IV Российский диагностический саммит в выставочном центре «Крокус Экспо». На мероприятии соберутся специалисты в области лабораторной, лучевой и ультразвуковой диагностики, чтобы обсудить актуальные вопросы, такие как цифровизация и междисциплинарное взаимодействие, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сотрудники централизованной клинико-диагностической лаборатории областного противотуберкулезного диспансера принимают активное участие на конгрессе не только как слушатели, но и как докладчики. В секции "Традиционные биомаркеры в новой жизни клинической лаборатории" докладчиком выступает наш специалист — Глафира Анохина», — сообщил главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.На саммите пройдут мастер-классы, дискуссии и образовательные программы и выставка новейших разработок от производителей и дистрибьюторов.
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