Сотрудники подмосковной Госветслужбы выступили на выставке-форуме «Россия»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Государственная ветеринарная служба Подмосковья приняла участие в дне открытых дверей Московской ветеринарной академии. Мероприятие прошло на Международной выставке-форуме «Россия», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Мы тесно взаимодействуем с Московской ветеринарной академией. Более 280 студентов проходят учебно-производственную практику в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии. Мы отправляем ребят учиться по целевому направлению и после обучения рады принять их в наши трудовые коллективы», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.Как отметили в министерстве, выступавшие на форуме представили флагманский ветеринарный вуз страны, рассказали абитуриентам и школьникам о профессии, раскрыли перспективы развития сферы ветеринарии.
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Лора Луганская