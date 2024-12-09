Росгвардия ликвидировала нарколабораторию в Волгограде

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Нарколабораторию ликвидировали сотрудники Росгвардии в Волгограде, передает издание «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Уточняется, что в момент изготовления очередной партии запрещенных веществ задержали мужчину.
Он оборудовал замаскированную под производство сельхозудобрений лабораторию в частном доме, который арендовал. Обыски выявили спецоборудование, а также мефедрон весом в 64 килограмма и свыше тонны реактивов. Начато уголовное производство.
Перед этим сообщалось, что росгвардейцы задержали обвиняемого в хранении наркотиков человека в столице. Как уточнили сотрудники ведомства, мужчина числился в федеральном розыске. Злоумышленник хотел скрыться в одном из подъездов, однако был пойман.
Следователи разбираются в подробностях уголовного дела.
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Перед этим сообщалось, что росгвардейцы задержали обвиняемого в хранении наркотиков человека в столице. Как уточнили сотрудники ведомства, мужчина числился в федеральном розыске. Злоумышленник хотел скрыться в одном из подъездов, однако был пойман.
Следователи разбираются в подробностях уголовного дела.
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Никита Кротов