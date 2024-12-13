Росгвардия обнаружила тайник ВСУ с оружием и боеприпасами в Запорожской области

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Военнослужащие Росгвардии провели операцию в Запорожской области, в ходе которой был найден тайник Вооруженных сил Украины, содержащий мины, стрелковое оружие и гранатомет производства НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Схрон был обнаружен в лесистой местности недалеко от одного из населенных пунктов. В изъятом арсенале находились взрыватели для мин и различные образцы стрелкового оружия. Все найденные предметы были изъяты для проведения экспертизы и последующего уничтожения.
Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием. Схрон со взрывными устройствами подготовили украинские националисты при отступлении — они хотели использовать его для диверсий.
Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и оружием ВСУ в Запорожской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием. Схрон со взрывными устройствами подготовили украинские националисты при отступлении — они хотели использовать его для диверсий.
Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и оружием ВСУ в Запорожской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова