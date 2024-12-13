Спрятавший под одежду 22 деликатеса в магазине россиянин попал на видео

Фото: istockphoto/???? ??????
За кражу 22 деликатесов в одном из подмосковных магазинов мужчину задержали росгвардейцы. Как передает «Лента.ру», ведомство поделилось с журналистами соответствующими кадрами.
На записи видно, как злоумышленник ходит по магазину, складывая продукты с прилавков в тележку, а после прячет товары под одеждой. Кроме того, на кадры попало, как фигурант покидает магазин в сопровождении человека в форменной одежде.
С похищенным мужчину увидел охранник, когда тот решил скрыться. Секьюрити нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полицейским. В настоящее время проводится проверка.
Перед этим сообщалось, что мужчину будут судить по статье о госизмене. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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С похищенным мужчину увидел охранник, когда тот решил скрыться. Секьюрити нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полицейским. В настоящее время проводится проверка.
Перед этим сообщалось, что мужчину будут судить по статье о госизмене. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов