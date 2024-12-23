В Челябинске молодожёны вместо свадебного банкета купли спальники для бойцов СВО

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В Челябинске вместо салютов, свадебных украшений и богатого застолья молодожёны купили партию спальных мешков для бойцов, участвующих в спецоперации. Между церемонией и фуршетом молодые сами отправились грузить гуманитарную помощь.
Анастасия и Никита решили потратить деньги, которые они копили на свадьбу, на помощь нашим бойцам на передовой, сообщает телеграм-канал SHOT. Жених и невеста не стали озадачиваться дорогостоящим убранством, фейерверками и изысканными яствами. Вместо этого молодые супруги приобрели 25 утеплённых спальных мешков.
Анастасия работает координатором Челябинского отделения «Народного фронта» и как никто другой знает, что нужно в первую очередь нашим пацанам на передовой. Идея потратить «свадебные» деньги на спальники для бойцов принадлежала ей, а Никита её с готовностью поддержал.
Молодожёны уверены, что даже такая небольшая помощь поможет и согреет российских бойцов.
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Анастасия работает координатором Челябинского отделения «Народного фронта» и как никто другой знает, что нужно в первую очередь нашим пацанам на передовой. Идея потратить «свадебные» деньги на спальники для бойцов принадлежала ей, а Никита её с готовностью поддержал.
«Молодые обычно выпускают голубей, а мы вот посылаем спальные мешки нашим ребятам на передовую», — с улыбкой сказала Анастасия.
Молодожёны уверены, что даже такая небольшая помощь поможет и согреет российских бойцов.
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Александр Бойцов