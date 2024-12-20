Русская Община Новочеркасска защитила жену бойца СВО от агрессивного соседа

Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski
В Новочеркасске произошел инцидент, в котором жена бойца специальной военной операции (СВО) обратилась за помощью к Русской Общине. Женщина, только что перенесшая операцию на ноге, столкнулась с угрозами и физическим насилием со стороны своего соседа, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к ней, зная, что ее муж находится на передовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Общины».
После того как женщина вызвала полицию, которая не отреагировала на ее вызов, она решила обратиться за помощью в Русскую Общину. Оперативно выехав на место, представители Общины провели беседу с дебоширом и смогли утихомирить его.
Спустя несколько часов на место прибыли сотрудники полиции, потерпевшая написала заявление на своего обидчика. Отмечается, что это не первый случай агрессивного поведения соседа, однако ранее он не распускал руки, что и стало причиной отсутствия официальных заявлений.
Русская Община взяла под защиту семью воина СВО и готова оказать необходимую помощь потерпевшей стороне в дальнейшем.
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Спустя несколько часов на место прибыли сотрудники полиции, потерпевшая написала заявление на своего обидчика. Отмечается, что это не первый случай агрессивного поведения соседа, однако ранее он не распускал руки, что и стало причиной отсутствия официальных заявлений.
Русская Община взяла под защиту семью воина СВО и готова оказать необходимую помощь потерпевшей стороне в дальнейшем.
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Дарья Осипова