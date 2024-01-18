Сотрудники Росгвардии показали работу БПЛА в разных погодных условиях

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Центре подготовки операторов и техников беспилотных летательных аппаратов Росгвардии показали применение дронов в различных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Центре подготовки операторов и техников БПЛА прошли практические занятия для отработки различных задачей.
Практические учения проходили под наблюдением опытных инструкторов.
Помимо этого, в центре подготавливают личный состав к выполнению задач с использованием дронов различного класса, в том числе и FPV-дронов.
Читайте также:
Жительница Воскресенска напала с ножом на сожителя
В Химках поймали вора-сладкоежку
Росгвардейцы поймали в Химках мужчину с наркотиками в кармане
Практические учения проходили под наблюдением опытных инструкторов.
«Главной задачей для нас является сохранение жизни и здоровья личного состава, а также минимизация рисков при выполнении боевых задач. Особенностью Центра является то, что обучаемым предоставлено самое современное оборудование, которое позволяет осуществлять контроль за оперативной обстановкой и применяется с учетом современных реалий в ходе проведения специальной военной операции», — подчеркнул врио начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Петр Зоров.
Помимо этого, в центре подготавливают личный состав к выполнению задач с использованием дронов различного класса, в том числе и FPV-дронов.
Читайте также:
Жительница Воскресенска напала с ножом на сожителя
В Химках поймали вора-сладкоежку
Росгвардейцы поймали в Химках мужчину с наркотиками в кармане
Мира Полтева