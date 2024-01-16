В Химках поймали вора-сладкоежку

Фото: iStock/ANGHI
Молодого человека, пытавшегося вынести из магазина четыре килограмма неоплаченных конфет и шоколада, задержали сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
«Росгвардейцев вызвал охранник магазина, который заметил, что один из покупателей сложил в корзину шоколад и конфеты, однако оплатил их на кассе самообслуживания выборочно, не поднося к сканеру самые дорогие покупки. Общий вес похищенного составил около 4 кг», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали недобросовестного покупателя. Им оказался 24-летний житель Дмитрова. В своё оправдание он сказал, что не заметил, что просканировал не всё. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Читайте также:
Неизвестные украли флешку из кабинета сотрудницы Госдумы
В Балашихе поймали угонщика велосипеда
В Кургане две женщины с пистолетом вломились к пенсионерке и похитили бензопилу
Лев Каштанов