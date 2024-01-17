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Жительница Воскресенска напала с ножом на сожителя

17 января 2024, 11:35
Фото: iStock/Michael Nesterov

Фото: iStock/Michael Nesterov

Несколько ударов ножом нанесла сожителю 56-летняя жительница Воскресенска во время пьяной ссоры, женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

«Преступление произошло в квартире на Коломенской улице в ходе распития алкоголя. Соседи услышали крики и вызвали правоохранителей. Росгвардейцы задержали женщину, ранившую сожителя, и доставили её в полицию», — отмечается в сообщении.

В полиции женщина дала признательные показания. Сейчас по факту нападения проводится проверка.

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#воскресенск
#криминал
#нож
#росгвардия
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Депутат Стенякина: В Шахтах произошел взрыв на полимерном заводе «Авангард»
17 января 2024, 12:08

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Шахты прогремел взрыв на полимерном заводе «Авангард», об этом сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина в своём Telegram-канале.
«В моем родном городе Шахты на полимерном заводе «Авангард» произошел взрыв. Все подробности уточняются. Глава Администрации уже на месте», — прокомментировала ситуацию Стенякина.

По её словам, расположенные рядом с заводом жилые дома не пострадали, однако, разрушения есть в пострадавшем от взрыва здании.

Депутат также отметила, что в результате взрыва никто не погиб, два человека пострадали. Всех сотрудников предприятия эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

В настоящий момент продолжается ликвидация возгорания.

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#взрыв
#авангард
#депутат
#пожар
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Shot: Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе
17 января 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Diy13

В Ростовской области на площади в 200 кв.м горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
SHOT сообщает, что в пожаре пострадали два человека. Baza сообщает, что, со слов очевидцев, взрыв в здании случился изнутри. Внешнего воздействия на завод никто не заметил. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания.

Сильнее всего поврежден цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Шахтинское предприятие является первым полиэфирным заводом в России. Его открыли 6 июня 2023 года. Ростовское ООО «Авангард» вложило в строительство 5 млрд рублей.

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#пожар
#новости
#происшествие
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В Ростовской области пожар на Шахтинском полиэфирном заводе
17 января 2024, 11:58

Фото: iStock/sarawutk

В Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод. Об этом сообщает издание «161» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что перед началом пожара местные жители слышали мощный взрыв. По информации источника, дым от пожара может содержать яд, так как завод занимается производством полиэфирного штапельного волокна для лёгкой промышленности

Сообщается, что на данный момент власти не прокомментировали произошедшее. Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания.

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#завод
#яд
#взрыв
#жители
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На Алтае суд оправдал женщину, случайно застрелившую знакомого
17 января 2024, 11:45

Фото: iStock/Zolnierek

В Алтайском крае суд вынес оправдательный приговор женщине, которая случайно застрелила своего знакомого, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
По информации следствия, 8 января 2021 года жительница Славгорода выстрелила из пистолета конструкции Токарева (ТТ) в голову своему знакомому. От полученного ранения мужчина скончался.

Удалось установить, что стрелявшая не находилась в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, в момент стрельбы женщина не испытывала личной неприязни к своему знакомому.

Славгородский городской суд признал за местной жительницей право на реабилитацию и вынес ей оправдательный приговор.

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#суд
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#алтай
#выстрел
#убийство
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Умер 15-летний сын поэта Артиса после падения с высоты
17 января 2024, 11:32

Фото: iStock/Boris Ipatov

Умер 15-летний сын известного военного поэта Дмитрия Артиса Святослав.
Об этом поэт написал в личном Telegram-канале.

«Вчера погиб мой сын. Святослав. Умер в свой день рождение. Ему исполнилось пятнадцать», — написал Артис.
Парень упал с большой высоты в свой день рождения упал в сугроб, сообщает Mash на Мойке. В это время мимо проходила женщина с собакой. Прохожая позвонила вызвала «скорую». При этом к пострадавшему подходить побоялась, чтобы не навредить. Врачи приехали спустя 20 минут, по словам очевидцев.

78.ru пишет, что мальчик скончался в больнице после падения с высоты на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге. Школьника с серьезными травмами госпитализировали 16 января и подключили к искусственной вентиляции легких.

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#подростки
#дети
#санкт-петербург
#новости
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В Подмосковье эвакуировали несколько школ после сообщения о минировании
17 января 2024, 11:31

Фото: iStock/Zhang Shu

В Московской области эвакуировали несколько детских образовательных учреждений после сообщения о минировании, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, об эвакуации четырёх школ, спорткомлекса и детских садов сообщили жители подмосковной Дубны. Всех детей экстренно вывели на улицу, на месте происшествия работают кинологи с собаками.

Предположительно, причиной эвакуации стал звонок о минировании.

Также сообщается, что в Дубне перекрыли мост через Волгу.

Иных подробностей случившегося не приводится.

Напомним, 1 января мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о гуляющем по городу фейке. Якобы, все улицы были заминированы минами «Лепесток».

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#эвакуация
#московская область
#мина
#кинологи
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В Башкирии после приговора экоактивисту начались столкновения с силовиками
17 января 2024, 11:07

Фото: iStock/Wirestock

После вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими, об этом сообщает Ufa1.RU.
Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы.

Поддерживающие башкирского экоактивиста устроили митинг, который пришлось разгонять сотрудникам Росгвардии. Протестующие отказались уходить, в результате чего развязался конфликт.

На кадрах, которые публикует Ufa1.RU, правоохранители пытаются оттеснить толпу от места схода щитами и дубинками. Некоторых удалось задержать, повалив на землю.

В настоящий момент о возможных пострадавших пока ничего не известно.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#митинг
#башкирия
#активисты
#росгвардия
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ФСБ задержала жителя ЛНР, который собирал сведения для ВСУ
17 января 2024, 10:37

Фото: istock / BrianAJackson

В Луганской народной Республике задержали мужчину, который собирал информацию для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

Согласно данным ведомства, задержанный собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии в зоне спецоперации. Отмечается, что мужчина руководствовался личными мотивами.

«Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее Гладков высказался о видео с избиением прохожих бандой подростков в Белгороде. ​Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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МО Киргизии: Четверо пострадавших при крушении Ми-8 находятся в реанимации
17 января 2024, 10:33

Фото: iStock/globalmoments

Четыре человека, пострадавших при крушении военного вертолёта Ми-8 в Киргизии, находятся в реанимации, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны страны.
Напомним, ранее стало известно, что вертолёт разбился во время учебного полёта на окраине Бишкека.

«В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадало. Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо — средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе оборонного ведомства Киргизии.

Напомним, 29 августа 2023 года вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области. Четыре человека, которые находились на борту, погибли.

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#вертолёт
#киргизия
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