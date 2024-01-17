Жительница Воскресенска напала с ножом на сожителя

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Несколько ударов ножом нанесла сожителю 56-летняя жительница Воскресенска во время пьяной ссоры, женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Преступление произошло в квартире на Коломенской улице в ходе распития алкоголя. Соседи услышали крики и вызвали правоохранителей. Росгвардейцы задержали женщину, ранившую сожителя, и доставили её в полицию», — отмечается в сообщении.
В полиции женщина дала признательные показания. Сейчас по факту нападения проводится проверка.
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Лев Каштанов