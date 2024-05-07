Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций отмечают профессиональный праздник

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по МО
7 мая исполнилось 105 лет с момента образования учреждений Уголовно-исполнительной системы России, исполняющих не связанные с изоляцией осужденных от общества наказания. Прообраз современных уголовно-исполнительных инспекций – Бюро принудительных работ, созданное 7 мая 1919 года при губернских и областных отделах юстиции. До 1999 года такие инспекции находились в структуре МВД, а затем получили статус учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста России.
Сейчас в состав Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Московской области входят 39 филиалов, а также отдел исполнения наказаний. Профилактикой правонарушений и контролем за осуждёнными занимаются порядка 400 сотрудников ведомства
Уголовно-исполнительная система постоянно адаптируется под новые вызовы общества. С 1 января этого года вступил в силу Федеральный закон «О пробации в России». Инспекция начала помогать лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, организовывать их психологическое сопровождение, трудоустройство, социальную реабилитацию и адаптацию.
Сотрудники ведомства тесно взаимодействуют с различными службами, общественными и религиозными организациями.
Читайте также:
Судебные приставы Подмосковья рассказали, когда должник теряет право выезда из России
«Булочки Харламова в опасности»: ресторану юмориста угрожают судебные приставы
Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа
«Главное в нашей работе – не наказать, а исправить человека и предотвратить повторное преступление. В профессиональный праздник благодарю всех сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной инспекции за труд и неравнодушие, решительность и инициативу. Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и благополучия вашим семьям», – сказала начальник Уголовно-исполнительной инспекции Анастасия Клименко.
Уголовно-исполнительная система постоянно адаптируется под новые вызовы общества. С 1 января этого года вступил в силу Федеральный закон «О пробации в России». Инспекция начала помогать лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, организовывать их психологическое сопровождение, трудоустройство, социальную реабилитацию и адаптацию.
Сотрудники ведомства тесно взаимодействуют с различными службами, общественными и религиозными организациями.
Читайте также:
Судебные приставы Подмосковья рассказали, когда должник теряет право выезда из России
«Булочки Харламова в опасности»: ресторану юмориста угрожают судебные приставы
Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа
Лора Луганская