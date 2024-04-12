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«Булочки Харламова в опасности»: ресторану юмориста угрожают судебные приставы

SHOT: рестораном Гарика Харламова займутся судебные приставы
12 апреля 2024, 12:00
Фото: iStock/Ivan-balvan

Фото: iStock/Ivan-balvan

Против заведения Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог» возбуждено исполнительное производство, пишет SHOT.
По данным канала, ресторану угрожают судебные приставы. Все началось после того, как «Хот Дог Бульдог» проиграло суд компании «Кантриком», занимающейся услугами связи для бизнеса.

В период с августа по ноябрь 2022 года фирма Гарика Харламова не осуществляла оплату за связь. Он остался должен компании 58,1 тысячи рублей.



Более 60 тысяч рублей уже взыскали с ресторана Харламова в конце февраля текущего года. На этой неделе дело передали судебным приставам, рассказал Telegram-канал.

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#россия
#суд
#приставы
#актёр
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Министр Бурцев подал в отставку, когда Хинштейн уличил его в открытой пропаганде ЛГБТ*
12 апреля 2024, 12:33

Фото: iStock/chanakon laorob

Министр молодёжной политики Самарской области ушёл в отставку, пишет Baza.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал Сергея Бурцева «открытым гей-пропагандистом» из-за того, что тот недавно недвусмысленно отдыхал в Кисловодске вместе со своим подчинённым Андреем Золотухиным.

Хинштейна возмутил факт, что два мужчины неделю ночевали в одном гостиничном номере. Кроме этого, соцсети чиновника полны совместных фото с подчинённым, а в комментариях их называют парой.

Как отметил парламентарий, частная жизнь человека — его личное дело, но не в случае Бурцева, потому что речь идёт о влиянии на молодёжь. Сразу после высказываний депутата Бурцев сообщил, что уходит в отставку. Слова Хинштейна он опроверг, но посчитал, что неверно «кидать тень на молодёжную политику региона».

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#депутат
#госдума
#самарская область
#министр
#лгбт
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СК РФ установил личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика
Ликвидированные в пригороде Нальчика боевики оказались жителями КБР
12 апреля 2024, 12:10

Фото: сайт СК РФ

Следователи установили личности двух боевиков, которых ликвидировали в четверг в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика. Об этом РИА Новости сообщили в управлении СК РФ по региону.
Накануне сообщалось, что в садовом товариществе недалеко от Нальчика были блокированы бандиты. Они открыли огонь по силовикам, в результате чего были ликвидированы. По данным следствия, они были членами международной террористической организации, планировали совершать диверсии и теракты на территории республики.

Следственному комитету России удалось установить личности этих боевиков. Ими оказались жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет.

Отмечается, что на месте происшествия было найдено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.

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#ск рф
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#пистолет
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#происшествия
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В Калининграде две восьмиклассницы ушли из дома из-за запрета курить вейп
12 апреля 2024, 11:58

Фото: iStock/Igor Ilkov

В Калининграде две четырнадцатилетние сводные сестры ушли из дома из-за запрета курить вейп. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что около девяти часов вечера девочки ушли из дома 11 апреля после очередного разговора с родителями о вреде курения. Школьницы оставили родителям записку, в которой сообщили о том, что вернутся, если дома будут действовать их правила.

По информации источника, около четырех часов ночи родители девочек обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вместе и кинологи с собакой начали поиск пропавших, но животное потеряло их след в 600 метрах от дома. Дальнейшая судьба школьниц в настоящее время остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения».

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#дети
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В Забайкальском крае потерпел крушение частный вертолёт
12 апреля 2024, 11:55

Фото: iStock/BogdanV

Неподалёку от города Могоча в Забайкальском каре разбился частный вертолёт, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, Robinson R-44 разбился в 3,5 километрах от города Могоча. При взлёте воздушное судно задело хвостом землю и рухнуло.

В результате, вертолёт получил повреждения корпуса, остекления, хвостовой балки и винтов.

К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал.

Транспортный Следственный комитет возбудил дело по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ущерб, причинённый от падения R-44, ещё предстоит подсчитать.

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#забайкальский край
#вертолёт
#крушение
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Врачебная ошибка убила 20 пациентов в больнице Румынии
12 апреля 2024, 11:42

Фото: iStock/M Stock

HotNews: Ошибка в назначении лекарств привела к смерти 20 человек в Румынии
По данным издания, прокуратура Бухареста начала уголовное расследование. Пациенты умерли в течение трёх дней в период с 4 по 7 апреля в больнице Святого Пантелеймона.

В больнице информацию подтвердили, заявив, что в медучреждении проводится внутренняя проверка. Дело также проверяет минздрав Румынии.
Предварительная причина смерти, которая пока не подтверждена — пациентам дали уменьшенную дозу норадреналина.

Министр здравоохранения Александр Рафилэ заявил, что смерть 20 человек за три дня требует расследования, несмотря на то, что обвинения в неправильном назначении лекарств не подтвердились.

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#румыния
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#пациенты
#смерть
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Правнучку лётчика Чкалова подозревают в призывах к терроризму
Уголовное дело за призывы к терроризму возбуждено в отношении правнучки Чкалова
12 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/Dzurag

Правнучку советского лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову подозревают в призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник из правоохранительных органов.
Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.

Повод для открытия дела стало интервью журналисту Олегу Кашину*, в котором Богданова призывала к терроризму. Также женщина активно собирала средства на помощь ВСУ.

Правоохранительные органы собираются объявить Богданову в международный розыск.

По данной статье УК РФ ей грозит семь лет тюрьмы в случае задержания её на территории России. В настоящее время она проживает в Бельгии.

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#полиция
#терроризм
#призыв
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В Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня
12 апреля 2024, 11:05

Фото: iStock/ia_64

Петербуржца подозревают в осквернении памятника, сообщает «Фонтанка».
По данным канала, инцидент произошел у Вечного огня в сквере Победы. Когда сотрудники МВД просматривали записи видеонаблюдения то заметили, что неизвестный склонился над мемориалом и что-то сделал.

Мужчину задержали на месте. Выяснилось, что он наклонился, чтобы прикурить ли Вечного огня сигарету. Причину поступка он не объяснил.

Нарушителя доставили в отдел, в отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под обязательство о явке. Кстати, ранее он был судим за грабеж, пишут в СМИ.

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#санкт-петербург
#задержание
#вечный огонь
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На Кубани задержали мужчину, планировавшего передать данные о ВС РФ разведке Украины
На Кубани задержали мужчину, который хотел передать данные о ВС РФ в ГУР Украины
12 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/BrianAJackson

На Кубани задержали мужчину, который по собственной инициативе планировал передать сведения о ВС РФ и силовых структурах региона в Главное управление разведки Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что местный житель самостоятельно вышел на украинскую разведку для дальнейшей передачи данных.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала мужчину, взломавшего сайт Мариупольского государственного университета им. Куинджи. Отмечается, что задержанный был жителем города. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ».

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#фсб
#задержание
#уголовное данные
#вс рф
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Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
SHOT: мужчина с ножом напал на полицейского в центре Уфы
12 апреля 2024, 10:42

Фото: iStock/BrianAJackson

Неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что полиция приехала задерживать неадекватного мужчину на улицу Карла Маркса. В момент приближения полицейских мужчина кинулся на них с ножом, в результате чего пришлось открыть огонь.

Сотрудники правоохранительных органов получили ранения. Одного из них доставили в больницу.

Во время задержания неадекватный мужчина порезал свое лицо. В настоящее время ему оказывают помощь. Мотивы ​таких действий мужчины остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что 7 апреля Василий Буряков напал на полицейских в Подмосковье. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.

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#полиция
#мвд
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#мужчина
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