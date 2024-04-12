«Булочки Харламова в опасности»: ресторану юмориста угрожают судебные приставы

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Против заведения Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог» возбуждено исполнительное производство, пишет SHOT.
По данным канала, ресторану угрожают судебные приставы. Все началось после того, как «Хот Дог Бульдог» проиграло суд компании «Кантриком», занимающейся услугами связи для бизнеса.
В период с августа по ноябрь 2022 года фирма Гарика Харламова не осуществляла оплату за связь. Он остался должен компании 58,1 тысячи рублей.
Более 60 тысяч рублей уже взыскали с ресторана Харламова в конце февраля текущего года. На этой неделе дело передали судебным приставам, рассказал Telegram-канал.
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В период с августа по ноябрь 2022 года фирма Гарика Харламова не осуществляла оплату за связь. Он остался должен компании 58,1 тысячи рублей.
Более 60 тысяч рублей уже взыскали с ресторана Харламова в конце февраля текущего года. На этой неделе дело передали судебным приставам, рассказал Telegram-канал.
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Алёна Самарева