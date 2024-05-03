Судебные приставы Подмосковья рассказали, когда должник теряет право выезда из России

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по МО
Перед тем, как запланировать заграничную поездку, гражданам рекомендуется убедиться в отсутствии возбуждённых в отношении них исполнительных производств, по которым могут быть наложены ограничения. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель может по заявлению взыскателя или по собственной инициативе ограничить должнику выезд из России. Такое постановление является мерой принудительного характера и выносится в случаях задолженности по требованиям о взыскании алиментов, возмещении причинённого здоровью вреда, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причинённых преступлением, если сумма превышает 10 тыс. рублей», – говорится в сообщении.Ещё одна причина ограничить должнику выезд – неимущественный характер требования исполнительного документа. Это, например, требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника или вселении взыскателя, сносе здания, передаче ребёнка и другие случаи.
Должнику также могут не дать выехать из страны, если задолженность по административным штрафам, налогам, коммунальным платежам составляет 30 тыс. рублей и более.
Как отметили подмосковные приставы, снятие ограничения – многоэтапная процедура. На портале госуслуг работает сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». Он позволяет должникам мгновенно получать сведения об ограничении выезда за пределы страны. Они отображаются на главной странице личного кабинета.
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Лора Луганская