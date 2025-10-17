Сотрудники «Вечерней Москвы» получили награды от Минцифры России
16 октября в редакции «Вечерней Москвы» состоялось торжественное вручение ведомственных наград. Сотрудников отметили почетными званиями, грамотами и благодарностями от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.
Генеральный директор АО «Редакция газеты "Вечерняя Москва"» Георгий Рудницкий, вручая награды, подчеркнул, что признание со стороны федерального министра — большая честь для коллектива. Исполняющий обязанности главного редактора Александр Шарнауд добавил, что награды стали подтверждением профессионализма сотрудников.
Звание «Мастер связи» — ведомственный знак отличия Минцифры России, дающий право на присвоение звания «Ветеран труда». Присваивается при стаже работы в сфере связи и массовых коммуникаций не менее 15 лет.
