Юрист Соловьёв: биометрия не защитит сделки с недвижимостью от мошенников

17 октября 2025, 13:51

Юрист Соловьёв усомнился в эффективности биометрии при покупке квартир

Фото: Istock / Artfoliophoto

Использование биометрии при сделках с недвижимостью не гарантирует защиты от мошенников. Такое мнение в беседе с RT высказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.





По словам специалиста, биометрическая идентификация может служить лишь дополнительной мерой безопасности, но не способна полностью исключить риск обмана.





«Нужно будет, поднесут к человеку этот прибор, также снимут радужную оболочку или отпечатки пальцев», — отметил Соловьёв.

«Он хотя бы подтвердит, что не кого-то где-то к прибору подвели, а реальный человек приходил», — заключил специалист.