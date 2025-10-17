Достижения.рф

Юрист Соловьёв: биометрия не защитит сделки с недвижимостью от мошенников

Фото: Istock / Artfoliophoto

Использование биометрии при сделках с недвижимостью не гарантирует защиты от мошенников. Такое мнение в беседе с RT высказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.



По словам специалиста, биометрическая идентификация может служить лишь дополнительной мерой безопасности, но не способна полностью исключить риск обмана.

«Нужно будет, поднесут к человеку этот прибор, также снимут радужную оболочку или отпечатки пальцев», — отметил Соловьёв.
Юрист также подчеркнул, что не видит необходимости внедрять биометрию в оформление сделок. Сейчас, по его словам, покупку недвижимости можно провести через нотариуса, который проверяет все данные и имеет доступ к официальным базам.

Специалист уточнил, что сегодня жильё можно оформить даже за сутки. Это стоит пересмотреть — процесс не должен быть слишком простым.

Соловьёв считает, что при дистанционных сделках нотариус остаётся более надёжной защитой, чем любые технологии.

«Он хотя бы подтвердит, что не кого-то где-то к прибору подвели, а реальный человек приходил», — заключил специалист.
Софья Метелева

