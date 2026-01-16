Сотрудники «Вечерней Москвы» получили премии Правительства России

16 января 2026, 10:57

Фото: «Вечерняя Москва»/Александр Кочубей

Сотрудники газеты «Вечерняя Москва» получили премии Правительства РФ в области СМИ за создание и развитие на базе издания с вековой историей современного мультиформатного городского медиаресурса.





Так, лауреатами премии стали главный редактор издания Александр Шарнауд Шарнауд, арт-директор группы дизайна Александр Костриков и старший обозреватель Ольга Кузьмина.



Кроме того, премию посмертно присудили бывшему главреду газеты Александру Куприянову, который скончался 2 октября прошлого года.





«Сегодняшняя награда открывает новый этап в истории "Вечерней Москвы" и для нас это не только высокая награда, но и аванс, вызов, чтобы брать в своей работе новые журналистские вершины», — отметил Шарнауд Шарнауд.