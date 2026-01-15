Ученики подмосковного Физтех-лицея завоевали награды научной олимпиады
Четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали ученики Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном на XXII международной Жаутыковской олимпиаде по физике, математике и информатике. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Олимпиада проходила в городе Алматы в Казахстане.
«Золотые медали завоевали Олег Фендеров и Дмитрий Годунин в дисциплине «Математика», а также Роман Воробьев и Богдан Яйцевский в дисциплине «Физика». Кроме того, Романа признали абсолютным победителем по физике», — говорится в сообщении.Кроме того, подмосковные лицеисты Тимофей Чичерин и Михаил Архипов получили награды в дисциплине «Информатика»: серебряную и бронзовую соответственно. А Ярослав Доброхвалов и Александр Ахремов заняли втрое и третье места по физике.
В результате в командном зачёте Физтех-лицея занял второе место.