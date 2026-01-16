Reuters: Мачадо передала Трампу Нобелевскую премию
Оппозиционерка из Венесуэлы Корина Мачадо заявила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампа передала ему Нобелевскую премию мира. Её слова цитирует агентство Reuters.
Встреча Мачадо и Трампа в четверг длилась более двух часов, сообщили в пресс-пуле Белого дома. Детали разговора не разглашаются.
Ранее Трамп говорил, что Мачадо не имеет достаточное количество опыта, чтобы принимать участие в политике Венесуэлы на высшем уровне. Позже она похвалила американского лидера за захват президента страны Николаса Мадуро.
