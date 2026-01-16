Reuters: Мачадо передала Трампу Нобелевскую премию

16 января 2026, 01:46

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Оппозиционерка из Венесуэлы Корина Мачадо заявила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампа передала ему Нобелевскую премию мира. Её слова цитирует агентство Reuters.