В Москве наградят победителей конкурса «Россия – страна традиционных ценностей»
В Национальном центре «Россия» подведут итоги Всероссийского конкурса «Россия – страна традиционных ценностей». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи», выступающей организатором конкурса.
Событие объединяет представителей всей страны, а также зарубежных государств, где проживают российские соотечественники. В представленных работах школьники и студенты рассказывают о традиционных российских духовно-нравственных ценностях – крепкой семье, патриотизме, исторической памяти, преемственности поколений, служении Отечеству, справедливости и милосердии. Работы были представлены в форматах видеоролика, рисунка или презентации.
«Участникам предлагалось материализовать выбранную традиционную ценность: исследовать семейное древо и сделать альбом, открыть приют для бездомных животных, собрать давно не общавшихся родственников на чаепитие, записаться в юнармейский отряд, написать книгу про ветеранов СВО или выступить с концертом для бойцов на передовой», – рассказали организаторы.На конкурс было подано 4 310 работ детей, подростков и молодёжных коллективов из всех 89 регионов, а также из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Молдавии, Белоруссии, Южной Осетии и Бурунди. Победителями и лауреатами стали более 60 детей, подростков и взрослых участников из 29 российских регионов, в том числе из Московской области.
Церемония награждения будет проходить 16 января 2026 года с 15:00 по адресу: Краснопресненская наб., д.14, павильон №7, конгресс-зал.
В ней примут участие государственные и общественные деятели, депутаты и министры, дипломаты, руководители ведущих российских вузов, СМИ, организаций патриотического воспитания молодёжи, представители культурной интеллигенции и деловых кругов.