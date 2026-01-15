В Москве наградят победителей конкурса «Россия – страна традиционных ценностей»

15 января 2026, 21:20

оригинал Фото: vk.com/cennosti.rossii

В Национальном центре «Россия» подведут итоги Всероссийского конкурса «Россия – страна традиционных ценностей». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи», выступающей организатором конкурса.





Событие объединяет представителей всей страны, а также зарубежных государств, где проживают российские соотечественники. В представленных работах школьники и студенты рассказывают о традиционных российских духовно-нравственных ценностях – крепкой семье, патриотизме, исторической памяти, преемственности поколений, служении Отечеству, справедливости и милосердии. Работы были представлены в форматах видеоролика, рисунка или презентации.

«Участникам предлагалось материализовать выбранную традиционную ценность: исследовать семейное древо и сделать альбом, открыть приют для бездомных животных, собрать давно не общавшихся родственников на чаепитие, записаться в юнармейский отряд, написать книгу про ветеранов СВО или выступить с концертом для бойцов на передовой», – рассказали организаторы.