Сотрудников московского детсада, которые называли детей «чурбанами», отстранили

30 октября 2025, 12:42

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Сотрудников московского детского сада при школе №1359, которые оскорбляли воспитанников, назвав их «чурбанами», «больными» и «азертутками», отстранили от работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости»