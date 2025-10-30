Сотрудников московского детсада, которые называли детей «чурбанами», отстранили
Сотрудников московского детского сада при школе №1359, которые оскорбляли воспитанников, назвав их «чурбанами», «больными» и «азертутками», отстранили от работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости»
Как заявила директор учреждения Галина Новикова, педагоги временно не допускаются к работе с детьми. После завершения внутреннего расследования их уволят.
По словам Новиковой, ранее жалоб от родителей не поступало. Она подчеркнула, что подобное поведение абсолютно недопустимо, и добавила, что школа готова провести встречу с семьями пострадавших детей, чтобы принести официальные извинения.
