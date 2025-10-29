В российском троллейбусе пьяная беременная женщина спровоцировала жёсткую драку
В новосибирском троллейбусе №22 пассажиры устроили драку. Поводом для конфликта послужила беременная женщина, которая, по словам очевидцев, вела себя неадекватно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Несколько мужчин заступились за будущую мать и вступили в столкновение с другими пассажирами.
«Она вела себя неадекватно, будто пьяная. Мужчины заступились за неё и сцепились с другими. Итог — толкотня, разбросанные вещи и чуть-чуть зрелищ для всего салона», — рассказал свидетель происшествия.В ходе возникшей потасовки мужчины обменивались ударами и оскорблениями. Очевидцы кричали и пытались остановить драку, но участники ссоры их игнорировали. Сообщается, что один из пассажиров подошёл к водителю и попросил закрыть двери, однако тот не выполнил просьбу.
После того как троллейбус отъехал от остановки, участники конфликта успели несколько раз ударить по дверям и стеклу транспортного средства.