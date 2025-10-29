В российском троллейбусе пьяная беременная женщина спровоцировала жёсткую драку

29 октября 2025, 12:44

В новосибирском троллейбусе пассажиры устроили драку из-за беременной женщины

Фото: Istock/valio84sl

В новосибирском троллейбусе №22 пассажиры устроили драку. Поводом для конфликта послужила беременная женщина, которая, по словам очевидцев, вела себя неадекватно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.





Несколько мужчин заступились за будущую мать и вступили в столкновение с другими пассажирами.

«Она вела себя неадекватно, будто пьяная. Мужчины заступились за неё и сцепились с другими. Итог — толкотня, разбросанные вещи и чуть-чуть зрелищ для всего салона», — рассказал свидетель происшествия.

