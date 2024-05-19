Сотрудников МВД заподозрили в краже 200 тонн нефтепродуктов в составе ОПГ

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В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения организованной преступной группой (ОПГ) в общей сложности не менее 200 тонн нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике в Telegram.
Отмечается, что в период с августа 2023 по октябрь 2023 года из магистрального нефтепровода и скважин Ногайского района были украдены нефтепродукты общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Сотрудники МВД по Республике Дагестан подозреваются в причастности к совершению преступления. В настоящее время по этому делу задержаны девять человек. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Ранее стало известно о задержании в Орловской области начальника исправительной колонии.
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Александр Климов