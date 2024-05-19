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Сотрудников МВД заподозрили в краже 200 тонн нефтепродуктов в составе ОПГ

СК: в Дагестане сотрудников МВД заподозрили в хищении 200 тонн нефтепродуктов
19 мая 2024, 23:09
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения организованной преступной группой (ОПГ) в общей сложности не менее 200 тонн нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике в Telegram.


Отмечается, что в период с августа 2023 по октябрь 2023 года из магистрального нефтепровода и скважин Ногайского района были украдены нефтепродукты общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Сотрудники МВД по Республике Дагестан подозреваются в причастности к совершению преступления. В настоящее время по этому делу задержаны девять человек. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее стало известно о задержании в Орловской области начальника исправительной колонии.

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#задержание
В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
19 мая 2024, 17:11

Фото: iStock/Zolnierek

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», соответствующая информация опубликована в базе данных столичных судов.
16 и 17 мая в Басманном суде состоялось заседание, по итогам которого арест Джумохона Курбонова*, Мухаммада Зоира Шарипзоде*, Назримада Лутфуллои* и Якубджона Юсуфзоде* был продлён до 22 августа.

Кто из четверых подсудимых подал в суд апелляционную жалобу — не уточняется.

По факту теракта были арестованы 12 подозреваемых.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо вооружённых боевиков ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Там террористы открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание и скрылись, их удалось задержать на пути к украинской границе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал вторым по количеству жертв в истории современной России и унёс жизни 145 человек.

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*Внесены в реестр террористов
#крокус сити холл
#теракт
#суд
#москва
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Полиция Армении перекрыла входы в село Киранц из-за делимитации с Баку
19 мая 2024, 17:06

Фото: iStock/ffikretow

Специальные силы полиции Армении перекрыли все дороги в село Киранц Тавушской области, где проходят работы по делимитации территории с Азербайджаном, передает «Sputnik Армения».
Уточняется, что в этот день утром в село приехал губернатор Тавуша Айк Галумян вместе с пограничниками и заявил, что в селе должны провести работы по выставлению территориальных границ еще в трех участках, так как село отойдет под контроль Азербайджана. По данным источника, жители села не позволили установить границы, а также не хотели покидать дома.

Примечательно, что один из местных жителей накануне сообщал о том, что получил предписание покинуть дом до середины июня текущего года.

Напомним, ране Армения потребовала вывести временные оперативные группы российских пограничников.

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#губернатор
#дом
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#дома
#азербайджан
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Стала известна судьба президента Ирана Раиси, попавшего в авиакатастрофу
Президент Ирана Раиси выжил при жёсткой посадке вертолёта у границы Азербайджана
19 мая 2024, 16:22

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян выжили при жёсткой посадке вертолёта на границе с Азербайджаном, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ.
По информации иранских изданий, президентский вертолёт совершил аварийную посадку в горной местности из-за плохой погоды.

Предварительно, никто из находившихся на борту не пострадал. Ранее сообщалось, что спасателям удалось выйти на связь с чиновником, находившимся в вертолёте Раиси.

В настоящий момент спасатели пытаются добраться до места, на котором мог ​совершить ​жёсткую посадку президентский самолёт.

Никаких официальных комментариев по поводу предполагаемой авиакатастрофы пока не поступало.

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#иран
#азербайджан
#вертолёт
#президент
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На дискотеке или в салоне автомобиля: священник высказался о разовом сексе
Батюшка Ткачев объяснил греховность разового секса и важность целомудрия
19 мая 2024, 15:50

Фото: iStock/Prostock-Studio

Православный священник Андрей Ткачев объяснил, почему разовый секс считается греховным, а также почему целомудрие необходимо в современном мире. Об этом сообщает Monavista.
По словам батюшки, для протоиерея момент превращения девушки в женщину является священным, по этой причине его необходимо охранять. Ткачев подчеркнул, что красота отношения базируется на уважении и терпении. Смена половых партнеров лишь разрушает ее.

Священник пояснил свое недовольство тем фактом, что в настоящее время пытаются буквально узаконить разовый секс во время дискотек или в салонах транспортных средств, оправдывая его различными способами. Ткачев заключил, что Божье благословение и семейная поддержка являются основой долгой и счастливой семейной жизни.

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#секс
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#отношения
#поддержка
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Глава г.о. Пушкинский Красноцветов проинспектировал три новые многоэтажки
19 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/Prostock-Studio

В городском округе Пушкинский сданы три многоквартирных дома, с инспекцией на объекты прибыл глава г.о. Максим Красноцветов.
«В Пушкинском сданы три многоквартирных дома. В ближайшее время в новые дома на улицах Октябрьская и Гоголевская в Пушкино, на улице Краснофлотская в Красноармейске переедут жители аварийных домов», — уточняется в Telegram-канале Красноцветова.

Уточняется, что в новые дома переедут около 65 семей — более 170 человек.

По словам Красноцветова, финальные работы по благоустройству придомовой территории, включая парковку, будут завершены в течение месяца.

Отмечается, что помимо постройки новых многоквартирных домой, для переселения людей из аварийного жилья власти также покупают квартиры на вторичном рынке.

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#дома
#стройки
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В России разрабатывают следующее поколение систем ПРО
«Звезда»: В России разрабатывают следующее поколение систем ПРО
19 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В России ведут работы по разработке следующего поколения систем противоракетной обороны (ПРО), об этом сообщил главный конструктор командного пункта системы ПРО в интервью для телеканала «Звезда».
«Есть идеи, как продолжить, как придать системе новое развитие, использовать новые образцы вооружения. это все прорабатывается и мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение наших систем», — рассказала собеседник телеканала.

В целях сохранения секретности проекта издание не показало лицо конструктора, а также не раскрыло его имя.

Напомним, ранее с безумным предложением о системах ПВО выступил представитель Североатлантического альянса. По его словам, НАТО может сбивать ракеты ВС РФ над территорией Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#ракета
#разработка
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В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо
19 мая 2024, 10:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Ушёл из жизни посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительной версии, причиной смерти дипломата могло стать заболевание печени.

Посол проживал в квартире в Замоскворецком районе Москвы. Именно там вчера вечером сотрудница дипведомства обнаружила его бездыханное тело. Следов насильственной смерти на ​Сальгадо ​найдено не было.

Сообщается, что дипломат находился дома один и внезапно потерял сознание.

Эльвир Сальгадо руководил дипмиссией в Москве с 2022 года. Президент Гондураса Сиомара Кастро уже выразила соболезнования по поводу смерти дипломата.

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#москва
#смерть
#дипломат
#гондурас
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МИД готовит документы для магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге
19 мая 2024, 10:53

Фото: iStock/Ilya Burov

В настоящее время ведется работа по оформлению необходимых документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.
Уточняется, что имеются в виду документы, относящиеся к обществу с ограниченной ответственностью. Оно будет ответственно за осуществление беспошлинной торговли для диппредставительств, консульских учреждений и представительств стран при международных организациях.

По данным источника, стоимость на продукцию в магазинах будет установлена в российской, американской и европейской валютах. После покупки сотрудникам дипломатических ведомств будет выдаваться чек с надписью Duty Free, в котором также могут указываться данные о покупателе. Примечательно, что эти магазины не следует считать возрождением «Березок» времен СССР.

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#мид рф
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Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки на Донбасс
19 мая 2024, 08:40

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные рассказали РИА Новости, что им неоднократно угрожали из-за поездки на Донбасс.
«Нам не первый год уже поступают угрозы, но, несмотря на всё это давление, мы всё равно приехали сюда. И я скажу в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придётся попрощаться», — заявил Эдгар Запашный.

Его брат Аскольд подчеркнул, что все участники поездки отправились в регион на добровольной основе. На предложения отказаться они только удивлялись и заявляли, что обязательно поедут на Донбасс.

Аскольд также заявил, что те, кто не смог отправиться в поездку, были очень расстроены.

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#донбасс
#артист
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