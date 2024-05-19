Премьер Финляндии Орпо допустил частичное открытие границы с Россией

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил частичное открытие границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.
«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта», — сказал он в интервью радиостанции Yle Radio Suomi в воскресенье.Орпо отметил, что, несмотря на отсутствие роста незаконных пересечений весной, в России у границ Финляндии якобы находятся тысячи людей, ожидающих возможности пересечь границу.
Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.
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