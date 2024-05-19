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Премьер Финляндии Орпо допустил частичное открытие границы с Россией

19 мая 2024, 20:58
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил частичное открытие границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.
«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта», — сказал он в интервью радиостанции Yle Radio Suomi в воскресенье.
Орпо отметил, что, несмотря на отсутствие роста незаконных пересечений весной, в России у границ Финляндии якобы находятся тысячи людей, ожидающих возможности пересечь границу.



Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.

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#финляндия
В США заявили о возможном шпионаже Китая через подводные кабели
WSJ: в США заявили о возможном шпионаже КНР через подводные кабели
19 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/Jon Rehg

В США официальные лица предупредили телекоммуникационные компании о возможном шпионаже со стороны Китая, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно изданию, американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу уязвимости подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик через Тихий океан. Соединенные Штаты считают, что китайские ремонтные корабли могут взламывать эти кабели.

Журналисты отметили, что в США опасаются за безопасность коммерческих и военных данных, которые могут оказаться под угрозой.

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Стало известно о ликвидации лидера мятежников в Конго
Actu30: лидер мятежников в Конго ликвидирован
19 мая 2024, 17:57

Фото: iStock/MattiaATH

Портал Actu30 сообщил, что лидер мятежников, участвовавших в стрельбе у резиденции вице-премьера и министра экономики Демократической Республики Конго (ДРК), Кристиан Маланга, был ликвидирован 19 мая.
Журналисты передают, что Маланга был застрелен военными, о чем свидетельствуют опубликованные в Сети изображения.

Сообщается, что другие участники группы были задержаны.

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#журналисты
#страны
#лидер
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Захарова: Французские власти ищут «новую Новую Каледонию» в Закавказье
19 мая 2024, 17:26

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Французские власти стремятся найти место под «новую Новую Каледонию», выбирая между Грузией и Арменией, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией. Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — написала спикер Министерства иностранных дел.

Так Захарова отреагировала на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о приглашении главы Франции Эммануэля Макрона в страну. По словам грузинского лидера, Макрон может помочь Грузии освободиться «от менталитета советского ига и российского влияния». Зурабишвили призвала французского лидера посетить страну 26 мая - в день независимости Грузии.

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#мария захарова
#франция
#грузия
#мид рф
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Назван срок вывода американского контингента из Нигера
США и Нигер анонсировали вывод американского контингента к 15 сентября 2024 года
19 мая 2024, 16:52

Фото: iStock/Im Yeongsik

США и Нигер выпустили совместное заявление, объявив о выводе американских войск из африканской страны к 15 сентября 2024 года, сообщает TRT Africa.
В настоящее время в Нигере остаются около 1,1 тыс. американских военных.

Власти Нигера разорвали военное соглашение с США 17 марта 2023 года. Сообщалось, что после ухода из Нигера США могут создать военную базу в Кот-д’Ивуаре.

22 декабря 2023 года Нигер покинули последние французские военные. Вывод французских войск начался после того, как мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали все договоренности с Францией в октябре 2023 года. В связи с этим Франция закрыла свое посольство в стране.

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#франция
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#соглашение
#власть
#уход
#посольство
#нигер
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Зурабишвили призвала Макрона освободить Грузию от «советского ига»
19 мая 2024, 16:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что пригласила в страну французского лидера Эммануэля Макрона, чтобы он помог освободить Грузию от «советского ига и российского влияния».
«Эммануэль Макрон обещал практически с момента моего избрания в 2018 году, что он приедет. Речь идет не только о Грузии, речь идет об окончательном освобождении Кавказа от менталитета советского ига и российского влияния», — заявила Зурабишвили в интервью для Le Tribune.

По её словам, Тбилиси не хочет вступать в открытое противостояние с Москвой, однако, такое взаимодействие якобы крайне важно для будущего Европы.

Зурабишвили отметила, что пригласила Макрона посетить страну 26 мая — в день независимости Грузии.

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#грузия
#франция
#эммануэль макрон
#саломе зурабишвили
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Лавров ответил на слова британского премьера о том, что Россия «прекратила» поставки газа
Лавров: на Западе сейчас нет политиков, которые могут говорить на основе фактов
19 мая 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе на данный момент нет политиков, которые могут разговаривать на основе фактов. Об этом Лавров сказал в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.
Ранее британского премьер-министра Риши Сунак сообщил, что когда глава российского государства Владимир Путин прекратил поставки газа, то это оказало «разрушительное воздействие» на жизнь многих граждан, что также поставило под угрозу британскую энергобезопасность.

Лавров отметил, что западные политические деятели только и делают, что перевирают истину и не признают действительность. По мнению главы МИД РФ, это одна из причин, по которой нынешний курс Европы является тупиковым.

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Захарова сравнила перепалки иноагентов с героями сказки «Незнайка на Луне»
19 мая 2024, 14:41

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что иноагент Сергей Пархоменко* обвинил иноагента Марию Певчих* в распространении клеветы о нём.
Дипломат привела в пример произведение Николая Носова «Незнайка-художник», отметив, что единственный интерес иностранных агентов — заработок на русофобии.

«Когда все эти либеральные критики обсуждали очередной артхаус от лондонской мастерской, они наперебой хвалили его, восторгались карикатурными антироссийскими сюжетами и аплодировали. Но когда на веревке во дворе развесили кинокадры с их портретами, это почему-то никому не понравилось», — заявила Захарова.

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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
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#дипломат
#иноагент
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Медведев назвал трусом YandexGPT из-за ответов «Алисы» об Украине
19 мая 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал работу YandexGPT, назвав сервис страшным трусом. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
По словам политика, YandexGPT не отвечает на некоторые вопросы, которые касаются расположения на территории Украины памятников лидера «Организации украинских националистов»*. Медведев выразил мнение, что по этому вопросу большинство смогут узнать, что «на территории б. Украины преобладает нацистский политический режим».

Помимо этого, как рассказал Зампред Совбеза России, сервис не смог назвать дату принятия в Штатах закона об изъятии активов РФ, а также не дал информацию по расстоянию между Киевом и Белгородом. Медведев отметил, что это значительно подрывает доверие к «Яндексу» и его продукции.

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*запрещенная в России экстремистская организация
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ВС Демократической Республики Конго предотвратили госпереворот
19 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Попытка государственного переворота была предпринята в Демократической Республике Конго. Об этом заявил представитель конголезской армии бригадный генерал Сильвен Экенге.
Отмечается, что государственный переворот был предотвращен благодаря силам обороны и безопасности в столице государства Киншасе. По информации Экенге, ситуация находится под контролем армии.

Местных жителей просят не беспокоиться. Уточняется, что бунтовщики арестованы. При этом их имена не раскрываются.

Напомним, в конце июля прошлого года военный переворот случился в Нигере — от власти был отстранен президент Мохамед Базум. Переворот вызвал осуждение со стороны большинства западных стран и Экономического сообщества Западной Африки

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