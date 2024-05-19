Одиннадцать человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области

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В Шебекино Белгородской области трое детей и восемь взрослых пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 19 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«15-летний парень получил осколочное ранение ноги, 12-летний мальчик — контузию. Они были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи, где получают необходимую помощь», — написал Гладков.Среди пострадавших взрослых — пять мужчин и три женщины, все с осколочными ранениями различных частей тела. Они также были госпитализированы.
В результате обстрела в городе повреждены семь многоквартирных домов и 25 машин.
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Артем Кузьмин