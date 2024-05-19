В Евросоюзе прокомментировали крушение вертолета с президентом Ирана

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Президент Евросовета Шарль Мишель прокомментировал крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдаллахианом. Его заявление было опубликовано в социальной сети X.
Мишель подчеркнул, что Европейский Союз (ЕС) внимательно следит за сообщениями об инциденте.
Вертолет с Раиси и Абдуллахианом совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
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Александр Климов