Сотрудница аптеки украла из кассы более 150 тысяч рублей

18 октября 2025, 16:30

В Сириусе сотрудница аптеки присвоила себе 150 тысяч рублей из кассы

Фото: Istock / petrenkod

В Сириусе возбуждено уголовное дело против 27-летней женщины, которая подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».