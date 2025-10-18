Достижения.рф

Сотрудница аптеки украла из кассы более 150 тысяч рублей

В Сириусе сотрудница аптеки присвоила себе 150 тысяч рублей из кассы
Фото: Istock / petrenkod

В Сириусе возбуждено уголовное дело против 27-летней женщины, которая подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».



По версии следствия, в период с августа по сентябрь текущего года она, работая консультантом в одной из аптек, получила оплату наличными и аннулировала соответствующие операции в кассовом аппарате, оставляя деньги себе.

Общая сумма похищенного превышает 150 тысяч рублей. Санкция статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Софья Метелева

