Небо над Гавайями расколол фонтан лавы высотой с небоскрёб — видео
В ночь на 18 октября на вулкане Килауэа на Гавайях произошёл мощный выброс лавы. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.
Фонтаны поднимались на высоту до 1500 футов (более 450 метров). Сообщается, что это самые высокие показатели с начала текущего извержения. Облако вулканического газа поднялось на высоту более 4,8 километров.
Вдоль одного из шоссе на юго-западе Большого острова Гавайев выпал мелкий пепел и частицы «волос Пеле» — так называют тонкие стеклянные волокна, которые образуются из газа во время извержения. Ветер разносит эти волокна, и они могут вызывать раздражение кожи и глаз. Своё название они получили в честь гавайской богини вулканов Пеле.
