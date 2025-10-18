Мужчина, который пытался изнасиловать юную краснодарку, оказался рецидивистом
В Краснодаре полиция задержала мужчину, накануне напавшего на 17-летнюю девушку. Об этом информирует Kub Mash.
Подозреваемый — 25-летний уроженец Кемерово. Ранее суд уже признавал его виновным в угоне, кражах и причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошёл 17 октября во дворе многоэтажки на улице Яцкова в Восточном районе города.
Мать пострадавшей разместила сообщение в соцсетях. Она написала, что незнакомец пытался силой оттащить её дочь в сторону подъезда и угрожал ей ножом. Девушка смогла вырваться и убежала в ближайшую шаурмичную.
Как выяснилось, злоумышленник уже около полугода снимает квартиру в этом районе. Он объяснил свои действия алкогольным опьянением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
