Мужчина, который пытался изнасиловать юную краснодарку, оказался рецидивистом

18 октября 2025, 15:47

В Краснодаре задержали мужчину, напавшего с ножом на девочку

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Краснодаре полиция задержала мужчину, накануне напавшего на 17-летнюю девушку. Об этом информирует Kub Mash.