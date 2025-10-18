Достижения.рф

Трендовые торты с блёстками могут быть опасны: микропластик вместо съедобного глиттера

Женщина обнаружила в торте «пластиковый песок» вместо пищевых блёсток
Фото: Istock / Ari Roma

Мама двух восьмилетних девочек Валентина заказала для их дня рождения модный бенто-торт с глиттером у популярного кондитера в соцсетях. Об этом сообщает Baza.



Главная фишка торта — блёстки, рассыпающиеся при задувании свечей и создающие эффект сияющей пыльцы.

Однако вместо безопасного пищевого кандурина Валентина получила «песок», который хрустит на зубах, как земля. По словам женщины, в торте использовали дешёвый декоративный глиттер из микропластика: он не растворялся в воде и не окрашивал руки, как настоящий съедобный шиммер.

Обычный декоративный глиттер состоит из частиц микропластика, которые не разлагаются и могут выделять канцерогенные вещества в организме. При большом употреблении такие блёстки способны вызвать отравление.

Софья Метелева

