Трендовые торты с блёстками могут быть опасны: микропластик вместо съедобного глиттера
Мама двух восьмилетних девочек Валентина заказала для их дня рождения модный бенто-торт с глиттером у популярного кондитера в соцсетях. Об этом сообщает Baza.
Главная фишка торта — блёстки, рассыпающиеся при задувании свечей и создающие эффект сияющей пыльцы.
Однако вместо безопасного пищевого кандурина Валентина получила «песок», который хрустит на зубах, как земля. По словам женщины, в торте использовали дешёвый декоративный глиттер из микропластика: он не растворялся в воде и не окрашивал руки, как настоящий съедобный шиммер.
Обычный декоративный глиттер состоит из частиц микропластика, которые не разлагаются и могут выделять канцерогенные вещества в организме. При большом употреблении такие блёстки способны вызвать отравление.
Читайте также: