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Сотрудницам Росгвардии заменили пилотки на шляпы. Соответствующее постановление правительства России появилось на официальном портале правовой информации. Вместо пилоток, согласно документу, будут синие шерстяные шляпы с краповыми кантами и кокардой.
«В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением, <…> абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового (для лиц высшего начальствующего состава - красного) цвета и кокардой», — сказано в постановлении.В документе также отмечается, что и сотрудники, и сотрудницы Росгвардии будут носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки, а у начальства появятся канты и лампасы.
В постановлении отмечается, что изменения в одежде росгвардейцев не потребуют дополнительного выделения денег из федерального бюджета.
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