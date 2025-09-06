Сотрудницу банка уволили и заменили ИИ, который она же и обучала
В Австралии 65-летняя сотрудница банка Кэтрин Салливан потеряла работу после того, как помогла внедрить искусственный интеллект, который в итоге занял её место. Об этом сообщает The Sun.
Салливан проработала в банковской сфере 25 лет, занимаясь обработкой клиентских запросов. В последние месяцы работы ей поручили протестировать и обучить нейросеть, которая впоследствии заменила её на должности.
Женщина не скрывает своего разочарования. По её словам, никто не предупредил, что её участие в развитии ИИ приведёт к увольнению. Она искренне верила, что компания внедряет нейросети как вспомогательный инструмент, а не как её замену.
Банк, в котором она работала, официально подтвердил сокращения, объяснив это «пересмотром внутренней политики и активным развитием ИИ-программ». При этом компания пообещала оказать поддержку уволенным сотрудникам, включая помощь с трудоустройством и консультации.
Читайте также: