Сотрудницу банка уволили и заменили ИИ, который она же и обучала

06 сентября 2025, 20:46

The Sun: в Австралии сотрудницу банка уволили в пользу ИИ, который она и обучала

Фото: iStock/tadamichi

В Австралии 65-летняя сотрудница банка Кэтрин Салливан потеряла работу после того, как помогла внедрить искусственный интеллект, который в итоге занял её место. Об этом сообщает The Sun.